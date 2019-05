Uomini e Donne anicipazioni, Temptation Island Vip e Grande Fratello. Ecco la programmazione prevista per i programmi di Canale 5. Niente puntate serali speciali per le scelte del trono classico.

Arrivano le prime news sulla prossima programmazione Mediaset. I programmi di punta di Canale 5 presentano delle incertezze rispetto il recente passato. Iniziamo da Uomini e Donne: non sono previsti altri speciali serali per la scelta del trono classico.

Dopo aver assistito agli speciali di febbraio, seguiti tra l’altra da un pubblico numeroso, sembra che le scelte di maggio torneranno nel vecchio formato. In studio e alla presenza di Maria De Filippi.

Quattro sono le donne in pole per il ruolo di conduttrice di Temptation Island Vip, ma non sono da escludere clamorose sorprese.

Intanto sta per tornare Temptation Island, sempre condotto da Filippo Bisciglia. Il programma verrà messo in onda dopo la fine della sedicesima edizione del Grande Fratello, prevista per il 10 giugno. Oltre al conduttore anche la location è stata confermata. La data attualmente prevista per la messa in onda è lunedì 17 giugno.

Inoltre è previsto che in concomitanza con l’inizio della prossima stagione di Uomini e Donne, o poco prima, partirà la nuova edizione di Temptation Island Vip. Dopo l’abbandono di Simona Ventura per The Voice, si fa un gran parlare dei nomi che la potrebbero sostituire.

Il settimanale Chi ha stilato una lista di 4 donne che sarebbero pronte a subentrare alla conduzione del programma: si tratta di Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez, Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi. Sarà una di loro o Maria De Filippi ha in serbo per noi una sorpresa dell’ultima ora?