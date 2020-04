Uomini e Donne, anticipazioni: ecco la nuova formula

Uomini e Donne, anticipazioni. Lunedì 20 aprile la trasmissione riparte, ecco la nuova formula che rispetta le misure di sicurezza.

Arrivano le ultime anticipazioni del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Settimana scorsa vi abbiamo anticipato che lunedì 20 aprile la trasmissione sarebbe tornata in onda, dopo oltre un mese di sospensione.

Era infatti il 6 marzo quando il programma è stato sospeso in concomitanza con le misure di sicurezza contro il Covid 19. Ora che il programma è pronto a ripartire scopriamo anche le nuove meccaniche della trasmissione.

“Conoscere altre persone attraverso la scrittura” annuncia Maria De Filippi.

Uomini e Donne torna in tv a partire dal 20 aprile, con una meccanica del tutto rinnovata. Non vedremo più il classico studio con dame, cavalieri e troni. Questo per poter rispettare le norme di sicurezza per contrastare il Covid 19.

Le protagoniste di questa versione 2.0 del programma saranno Gemma Galgani e Giovanna Abate. Le due donne avranno una postazione computer dove potranno collegarsi e chattare con dei corteggiatori di cui non conoscono l’identità.

I protagonisti potranno scambiarsi mail liberamente e se tutto va bene possono, in un secondo momento, vedersi tramite telecamera. Il tutto verrà narrato dalla voce di Maria De Filippi, che ci spiega il meglio della nuova versione.

“Avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato”.

“L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice ‘guarda ti ho preso in giro’. Però c’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero”.

“Può anche essere che la realtà non corrisponda all’idea che ti sei fatta di lui però le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua …e quindi la scrittura è stata la sostanza”.

Non mancheranno, in questa edizione 2.0, Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti potranno infatti collegarsi tramite il computer e parlare con le dame, pronti a dare loro consigli nel momento del bisogno.

