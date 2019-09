Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi nuovo opinionista

Uomini e Donne, anticipazioni. I fan spingono perchè Lorenzo Riccardi occupi il posto di opinionista rimasto vacante.

Arrivano nuove anticipazioni per quanto riguarda il cast di Uomini e Donne anticipazioni. Pare infatti che Lorenzo Riccardi potrebbe prendere il posto vacante di opinionista. Il ragazzo sarebbe gradito al pubblico che lo spinge sui social a prendere tale strada.

Il posto di opinionista sarebbe quello di Mario Serpa che, dopo aver fatto tremare la redazione del programma lo scorso anno, si è allontanato dalla trasmissione. Per ora si va avanti con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Alessandro Zarino intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni: “avevo dei cattivi giri”.

Oltre alla notizia di Lorenzo Riccardi come possibile nuovo opinionista, arrivano altre notizie dal trono classico di Uomini e Donne. Infatti Alessandro Zarino, nuovo tronista del programma, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Quando vivevo a Napoli avevo dei cattivi giri. Mamma non era fiera di me. […] Mi sono trasferito a Milano per fare il modello, ma continuavo a non essere felice perché ho vissuto nella superficialità di un ambiente che alla fine detestavo”.

Cosi il tronista descrive la sua vita prima del viaggio in Australia che ha rimesso Alessandro sui giusti binari. “Ho fatto il muratore, ho raccolto ostriche, lavorato come cameriere e poi sono diventato chef”, racconta il ragazzo.

Prima il ruolo di tentatore a Temptation Island, ora il ruolo di tronista. Alessandro si dice pronto a trovare l’amore e la stabilità nella sua vita con la ragazza giusta: “Quella giusta per una prima vera storia d’amore. Dopo tante relazioni incasinate, cerco una ragazza tranquilla”.

Nel futuro di Lorenzo Riccardi, oltre al ritorno a Uomini e Donne anticipazioni nel ruolo di tronista, il suo futuro potrebbe essere ancora in casa Mediaset. Si parla infatti di una sua possibile partecipazioni al Grande Fratello Vip 2019.