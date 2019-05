Uomini e Donne, anticipazioni. Doppia intervista sul magazine a Natalia e Klaudia, corteggiatrici di Andrea Zelletta.

Uomini e Donne si avvia verso la conclusione della stagione. E’ tempo di scelte per i tronisti, che devono pensare bene a quale dei due corteggiatori rimasti dare la propria preferenza.

In questa occasione il magazine del programma ha intervistato Klaudia e Natalia, le due corteggiatrici di Andrea Zelletta. Entrambe hanno parlato del loro futuro con il tronista e non hanno perso occasione di attaccare l’altra, qualora Andrea la scegliesse.

Klaudia su Natalia e Andrea: “Dico solo una parola: business!”.

Nelle due interviste Klaudia e Natalia si dicono pronte ad accettare l’eventuale scelta di Andrea Zelletta. Questo nonostante durante il corso del programma abbiano più volte minacciato il tronista di rifiutarlo in caso avesse scelto una di loro.

Nella sua intervista Klaudia ha dichiarato: “Quando Natalia e Andrea sono insieme non mi trasmettono nulla. Dico solo una parola: business! Lei è troppo sicura di sé e Andrea si lascia abbindolare dalla sua indiscussa bellezza“.

Ha poi aggiunto: “Non li vedo insieme dopo la trasmissione e faccio una rivelazione. Se Andrea dovesse scegliere Natalia e venissi a sapere che parteciperanno a Temptation Island farò di tutto per essere nel villaggio delle single“.

Le motivazioni di queste parole sono da imputare al fatto che la ragazza si vede già accanto al tronista pugliese e non riesce ad immaginare una sua preferenza per l’altra corteggiatrice.

Pronta la risposta di Natalia: “Se sceglierà Klaudia vorrà dire che cercava una storia più frivola”.

Anche Natalia è stata intervistata dal magazine di Uomini e Donne e anche lei è stata subito pronta ad attaccare la rivale in caso di scelta da parte di Andrea:

“Se sceglierà Klaudia vorrà dire che cercava una storia più frivola, destinata a morire nel tempo. Non è affine al suo modo di essere. Lo asseconda in tutto. Io e lui potremmo buttare le basi per una storia solida […] Immaginiamo l’amore allo stesso modo e non vogliamo accontentarci“.