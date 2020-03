Uomini e Donne, anticipazioni: al via le repliche?

Uomini e Donne, anticipazioni. Ascoltando le lamentele dei fa, Mediaset ha programmato le messe in onda delle repliche del programma.

Arrivano nuove notizie per quanto riguarda Uomini e Donne anticipazioni. Come tutti ormai sapete, il dating show di Canale 5 è ormai ufficialmente sospeso fino a data da definire. Questo ovviamente in ottemperanza delle nuove norme emanate per contrastare il Covid 19.

I fan non hanno preso bene la sospensione anticipata del programma, sospeso una settimana prima di quanto dichiarato e con alcune puntate ancora inedite. Per questo gli autori stanno pensando di mandare in onda le repliche.

L’iniziativa pare arrivare da Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, che su Instagram interroga i fan.

Uomini e Donne è stato sospeso e dal giorno della sospensione, arrivata una settimana prima del previsto, non è più andato in onda. Come tutti gli altri programmi Tv del panorama italiano, anche quello di Maria De Filippi ha dovuto chiudere i battenti.

La battaglia contro il Covid 19 richiede misure drastiche e nessuno è escluso. I fan però non vorrebbero rimanere senza il dating show di Canale 5 fino a data da destinarsi. Vorrebbero infatti che almeno fossero mandate in onda le repliche.

Questo è quello che ha verificato in prima persona Raffaella Mennoia, storica autrice del programma. Nelle sue storie Instagram ha infatti condiviso il simpatico video di una fan che chiedeva la messa in onda delle repliche.

Ha poi fatto un sondaggio, vinto dal si in maniera schiacciante, sulla possibilità di rimandare in onda le vecchie puntate del programma. Sarebbero in molti infatti a rivedere con piacere i vecchi protagonisti dei due troni.

I dati di Witty Tv fanno sapere infatti che sono in molti a sfruttare la piattaforma per vedere le vecchie puntate. Qualcuno arriva anche a vedere quelle del 2016, confermando l’interessa dei fan in questo senso.

