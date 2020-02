Uomini e Donne, anticipazioni: sospeso il trono classico

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Dopo oltre dieci giorni in cui non viene trasmesso si ipotizza una sospensione. E’ solo una strategia televisiva per aumentare lo share? La produzione prevede la messa in onda il sabato e la domenica?

Arrivano le ultime anticipazioni sulla situazione del trono classico di Uomini e Donne. Ieri vi abbiamo parlato della mancata messa in onda delle puntate del trono dedicato ai giovani nella programmazione di Canale 5.

Sono infatti più di dieci giorni che va in onda unicamente il trono over. Si fa presto a capire il perchè: Gemma e soci sfiorano il 24% di share, la controparte a stento tocca il 18%. Da giorni arrivano le notizie più disparate sul futuro del trono classico.

Le ultime anticipazioni parlano di una sospensione momentanea del trono classico oppure della messa in onda nel weekend.

Che fine ha fatto il trono classico? Questa è la domanda che negli ultimi giorni tiene banco a proposito di Uomini e Donne. Negli ultimi dieci giorni infatti abbiamo avuto puntate dedicate unicamente al trono over.

Le voci a riguardo sono le più disparate, ma tutte concordano su una cosa: un consistente calo di ascolti. Sin da settembre il trono classico ha stentato a mantenere i soliti standard del programma e il confronto con gli ascolti del trono over è impietoso. Maria De Filippi prima di sospendere il trono classico ha proposto alla produzione la possibilità di mandarlo in onda il sabato e la domenica per sperimentare gli ascolti del pubblico. Questa potrebbe essere una novità accolta con entusiasmo dagli ascoltatori.

I tronisti e le loro vicende non sono riusciti ad entrare nel cuore dei fan del programma, totalmente assorbiti, invece, da Gemma, Riccardo, Ida e tutti i protagonisti del trono over, con le loro vicende e i loro comportamenti.

Attualmente, la situazione sembra essere chiara. Per tentare di incuriosire i fan, il programma è stato sospeso per un periodo. La classica strategia televisiva per creare un pò di suspence. Almeno per quanto riguarda la messa in onda, visto che le registrazioni continuano regolarmente.

Anzi, abbiamo superato il giro di boa e ci avviamo verso la fine del percorso dei tronisti. L’idea della sospensione è momentanea per quest’anno, dove il trono è ormai iniziato regolarmente.

Si parla infatti di sospenderlo completamente per il prossimo anno, lasciando però aperta la possibilità di farlo tornare l’anno dopo, settembre 2022, o anche dopo. Questa la richiesta fatta da Mediaset a Maria De Filippi, che sembra stia pensando a questa ipotesi.