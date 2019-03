Uomini e Donne, anticipazioni. Giulia Cavaglià vista con un ex corteggiatore. Si tratta di Luca Daffré, corteggiatore di Angela Nasti.

Sono iniziate le prime vicissitudini di Giulia Cavaglià come nuova tronista di Uomini e Donne. La ragazza è diventata tronista da poco, precisamente dopo la puntata speciale del dating show di confronto tra la ragazza e la coppia Lorenzo e Claudia.

In quell’occasione, dopo il confronto tra i tre, Maria De Filippi aveva proposto alla ragazza di diventare tronista. Proposta che la ragazza ha accettato subito. Ora arrivano le prime voci sul suo trono, in quanto è stata avvistata insieme ad un corteggiatore del programma.

Giulia è stata vista durante un’esterna con Luca Daffré, corteggiatore di un’altra tronista di Uomini e Donne.

Giulia è stata avvistata in un bar insieme a Luca Daffré, corteggiatore del programma. Fin qui niente di strano, in quanto i due erano in esterna. La situazione è però molto più complicata di quello che può sembrare a prima vista.

Infatti nella stessa puntata in cui Giulia aveva accettato il trono, l’altra tronista del programma, Angela Nasti, aveva chiesto a Luca di scendere come corteggiatore. Inizialmente il ragazzo non era troppo convinto, per incompatibilità caratteriale.

Il ragazzo non era stato colpito dal video di presentazione di Angela ma si era detto disponibile a cambiare idea. Questo fino a quando Giulia non ha chiesto un’esterna proprio con Luca, che non è sembrato per niente dispiaciuto dalla cosa.

I due infatti sono sembrati molto affiatati durante l’esterna. Conoscendo il carattere di Angela, siamo pronti a vederne delle belle in trasmissione, considerando anche quanto la ragazza si sia sbilanciata in favore di Luca rispetto agli altri corteggiatori.