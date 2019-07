Uomini e Donne, anticipazioni: annunciata puntata speciale

Uomini e Donne, anticipazioni. Raffaella Mennoia annuncia una puntata speciale del programma per settembre.

Pioggia di critiche per Uomini e Donne. Al centro della polemica la rottura pressoché immediata delle coppie formate dalle troniste Angela Nasti e Giulia Cavaglia con Alessio Campoli la prima e Manuel Galiano la seconda.

Secondo i fan questa sarebbe la prova che coloro che vengono selezionati per il programma sono interessati unicamente alla visibilità. Il pubblico cerca autenticità, voglia di trovare l’amore e non situazioni organizzate per potersi vendere.

Raffaella Mennoia annuncia una puntata speciale a settembre in cui le due coppie scoppiate si confronteranno.

Questa questione si trascina ormai da anni e coinvolge sopratutto il trono classico, dove i ragazzi sono molto interessati alla visibilità. Anche nel trono over abbiamo assistito a situazioni simili, con accuse tra tronisti e corteggiatori di essere interessati solo alla visibilità.

Il pubblico è ormai stanco di questa situazione e dimostra tutto il proprio malcontento sui social, sopratutto di quei personaggi legati al mondo di Uomini e Donne. Uno di questi personaggi è Raffaella Mennoia, storia autrice del programma.

Sui suoi profili social vediamo infatti moltissimi commenti dei fan che lamentano questa situazione. “Cara Raffaella, invitate le troniste Angela e Giulia a metterci la faccia! La prima è stata più sciocca la seconda furbamente ha colto la palla al balzo per liquidarlo ma prima di Ibiza non l’ha mai frequentato! Ma il pubblico per fortuna non è ammasso di imbecilli e mi dispiace anche per voi, perché ahimè parte del pubblico crede che siano “vostre idee”[…]“.

Ed è la stessa Mennoia ad annunciare, rispondendo a questo commento, una puntata speciale di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. In questa puntata, programmata per il mese di settembre, verrà dato spazio ai diretti interessati per potersi confrontare.

Avremo infatti Angela e Alessio e Giulia e Manuel in studio. I quattro potranno confrontarsi tra di loro e sopratutto con il pubblico.