Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Natalia Paragoni sarà la scelta del tronista Andrea Zelletta?

Nuove anticipazioni per il trono classico di Uomini e Donne. Stando alle ultime voci che si rincorrono per il web, Natalia Paragoni sarebbe la scelta di Andrea Zelletta. Questa cosa è stata notata sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

Il pubblico in particolare è molto favorevole a Natalia, considerata l’unica che riesce a tenere testa ad Andrea. Il tronista infatti ha infastidito corteggiatrici e telespettatori con i suoi atteggiamenti, sopratutto senza aver mostrato un particolare interesse in nessuna ragazza.

Stando alle anticipazioni la possibilità che Natalia diventi la scelta di Andrea è stata notata anche da Klaudia, che ha chiesto delle conferme al tronista.

Scendendo nel dettaglio scopriamo come Andrea Zelletta sia tornato alla casona, per rilassarsi per un paio di giorni. Come le altre volte ha chiesto alle sue corteggiatrici di raggiungerlo. Natalia è stata l’unica a non accettare l’offerta e rimanere in albergo.

Andrea si è baciato sia con Klaudia che con Giorgia nel frattempo, confermando l’idea che tratti tutte le ragazze allo stesso modo. A commentare il comportamento di Natalia sono arrivate anche le dichiarazioni di Tina Cipollari.

“Ha ragione, ma è anche vero che lui ha diritto di conoscere le altre ragazze. Ti puoi arrabbiare per ogni cosa?” ha dichiarato la storica opinionista di Uomini e Donne. Anche Gianni Sperti ha commentato la situazione andando però totalmente a favore di Natalia.

Infine scopriamo che anche Klaudia ha notato un particolare interesse di Andrea per Natalia, tanto da chiedergli più volte conferme che le sue azioni sono sincere o delle provocazioni a Natalia stessa.