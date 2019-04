Uomini e Donne, anticipazioni. Andrea Zelletta rilascia un’intervista al Magazine ufficiale parlando delle sue corteggiatrici.

Andrea Zelletta parla del suo futuro come tronista. Il ragazzo ha rilasciato un’intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne, parlando delle sue attuali corteggiatrici. Muriel, Klaudia, Natalia e Giorgia. Una di loro sarà la sua scelta definitiva.

Andrea ha infatti dichiarato di non voler conoscere altre ragazze, sarebbe una perdita di tempo per lui per lei e anche per le altre. Inoltre Andrea è sicuro che alla fine si innamorerà perdutamente di una delle sue corteggiatrici, provando sentimenti molto forti.

Andrea Zelletta si è detto preoccupato di un possibile no alla sua scelta, dato quanto di se stesso ci sta mettendo.

Andrea ha parlato al Magazine ufficiale di Uomini e Donne anticipazioni anche delle sue paure. La maggiore attualmente è che la ragazza che sceglierà potrebbe rispondere con un no. Lui dice di mettere tutto se stesso in questo percorso, perciò un no sarebbe devastante.

Un’altro dubbio che lo preoccupa è che non è sicuro dei sentimenti di una delle sue corteggiatrici. Spiega che non vuole fare nomi e che sta arrivando a scoprire la verità, il tempo gli darà le risposte che cerca.

Andrea infine dichiara che qualcosa si sta iniziando a smuovere nel suo cuore e a breve saprà chi scegliere.