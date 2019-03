Uomini e Donne, anticipazioni. Nella puntata del 7 marzo abbiamo visto molte delle corteggiatrici di Andrea Zelletta andare via.

Nell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne abbiamo assistito ad una scena curiosa. Ben quattro delle corteggiatrici di Andrea Zelletta hanno lasciato lo studio e il tronista. Questo per il comportamento del ragazzo nei confronti delle ragazze.

Le corteggiatrici in questione sono Federica, Natalia, Klaudia e Muriel. Chi prima chi dopo hanno tutte deciso di andare via. Il ragazzo a provato ad inseguirne qualcuna, ma senza successo. Vedremo se cambieranno idea o rimarranno ferme nella loro decisione.

Andrea Zelletta ha provato a fermare alcune delle ragazze che sono andate via dallo studio di Uomini e Donne, ma senza successo.

La puntata del 7 marzo è stata aperta da Maria De Filippi con un video che mostrava una Federica molto arrabbiata. Dopo i due baci della scorsa registrazione si aspettava qualcosa di più, qualcosa che non è arrivato. Andrea le ha quindi spiegato che lei non lo ha davvero preso e Federica ha quindi deciso di andare, con la benedizione del tronista.

E’ stato poi il turno dell’esterna con Klaudia. I due hanno fatto un giro in macchina e poi la ragazza ha raccontato un po’ di se. Alla fine c’è stato anche un bacio. In studio però Andrea ha sminuito il bacio perchè Muriel si è arrabbiata con lui.

Allora è intervenuta Natalia, dicendo di aver capito perchè nella loro esterna era stato freddo. Il ragazzo era sorpreso in quanto l’esterna era finita con un bacio tra di loro. La discussione ha fatto uscire che Andrea ha baciato anche Muriel al termine della loro esterna.

A questo punto Natalia si è alzata ed è andata via. Andrea ha provato a fermarla ma non c’è riuscito. Al suo ritorno in studio ha scoperto che anche Muriel e Klaudia erano andate via. Ha inseguito anche loro ma è tornato in studio da solo.