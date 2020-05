Uomini e Donne, anticipazioni. Alessandro Niceforo, nuovo corteggiatore del trono over, ha fatto un calendario hot.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Il programma è finalmente tornato alla versione classica del programma, sempre mantenendo fede alle ultime indicazioni in fatto di prevenzione dei rischi di contagio.

Nell’ultima del trono over abbiamo assistito all’ingresso di un nuovo cavaliere: Alessandro Niceforo, tassista. L’uomo ha subito riscosso un certo successo nel parterre femminile e subito dopo sono arrivate interessanti novità sulla sua vita privata.

Alessandro, che oggi è un tassista, è stato anche un calciatore in passato.

Alessandro Niceforo, 40 anni, tassista. Questo è l’identikit del nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata il cavaliere ha riscosso l’interesse del parterre femminile del programma, ma che sappiamo di lui?

Oggi, come dicevamo, conduce i taxi. Prima però ha giocato a calcio, militando nel campionato di C2 fino al 2018. Poi ha fatto il personal trainer e il consulente. Ma la notizia più interessante l’ha scovata Alberto Dandolo.

Il giornalista ha infatti riportato che il cavaliere ha preso parte al progetto “Hellboys 2018”, posando nudo per un calendario. All’interno del progetto Alessandro ha rilasciato anche la seguente intervista:

“Sì sarei ipocrita se dicessi che non c’è ambizione. La popolarità del calendario è un bel trampolino di lancio. Ho ambizione in questo perché credo in me, nel mio corpo e perché voglio ottenere sempre il massimo in tutto quello che faccio… o meglio dire: ho sempre un obiettivo!

“Se mi proponessero un reality show, o se potessi anche lavorare un commentatore od opinionista sportivo, accetterei al volo. Perché mi piace l’ambiente, mi ci trovo benissimo e diventare uomo spettacolo mi affascina moltissimo“

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne anticipazioni.