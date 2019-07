Il Segreto, anticipazioni spagnole: Puente Viejo sarà distrutto

Il Segreto, anticipazioni spagnole. Per la costruzione di un bacino idrico Puente Viejo verrà completamente inondata.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate spagnole de Il Segreto. In queste puntate vedremo il colonnello incaricato dal Ministero dell’Interno annunciare che Puente Viejo sarà inondata per creare un bacino idrico.

Questa decisione è il risultato di una serie di eventi messi in moto dal sindaco per prendere i territori di Donna Francisca. Fernando sembra inoltre essere tornato quello di un tempo, pronto a rinunciare a tutto e tutti per realizzare la sua vendetta.

Vediamo adesso la trama delle puntate spagnole de Il Segreto.

Fernando si rivela essere lo stesso di tanti anni fa. Il suo atteggiamento nei confronti di Maria e dei suoi bambini sembravano essere sinonimo di cambiamento. Eppure il figlio di Olmo conferma di non essere per nulla cambiato, anzi. La sua vendetta sta per essere messa in atto e causa la distruzione dell’intero paese spagnolo!

Il tutto accade quando il colonnello incaricato dal Ministero dell’Interno, Juan García-Morales, giunge a Puente Viejo con una notizia terribile. L’uomo costringe Meliton a leggere un comunicato, che risulta essere davvero importante per tutti gli abitanti del paesino.

Il colonnello informa tutti che molto presto dovranno abbandonare le loro case. È stato, infatti, deciso di inondare tutto il paese per poter costruire il bacino commissionato qualche tempo fa da Carmelo. Il sindaco non può non avvertire dei forti sensi di colpa, dopo questo comunicato.

Il Leal aveva scelto di iniziare questa costruzione per portare via i terreni a Donna Francisca. Le sue intenzioni hanno, però, portato inaspettatamente a questa decisione. Intanto, il resto degli abitanti cerca una soluzione per riuscire a sospendere questo tragico provvedimento.

Donna Francisca non accetta per nulla il provvedimento preso contro Puente Viejo. La dark lady non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo paese e, per tale motivo, potrebbe presto allearsi con Severo. Intanto, il piano di Fernando sembra proseguire come lui ha sperato.

La Montenegro, disposta a tutto, dichiara guerra a chi ha preso la decisione di inondare Puente Viejo, finendo anche per per litigare con il colonnello. Nel frattempo, Don Berengario vive un’altra situazione particolare e inaspettata. Il prete ha, infatti, scoperto di avere una figlia!