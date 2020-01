Il Segreto, anticipazioni spagnole: Maria uccide Fernando

Il Segreto, anticipazioni spagnole. Fernando decide di scappare dalle accuse con Maria, ma la donna, spaventata, lo uccide.

Arrivano le ultime anticipazioni spagnole della trama delle puntate de Il Segreto. In queste puntate vedremo la terribile fine che farà Fernando. Le malefatte dell’uomo infatti verranno smascherate e non gli rimarrà altro da fare che scappare.

In un ultimo disperato tentativo di sistemare la situazione, il Mesia rapisce Maria e le chiede di fuggire con lei. La donna, molto impaurita dalle minacce di una bomba, sfrutta una disattenzione dell’uomo per far esplodere la bomba, uccidendolo. Ma il cadavere non viene trovato.

Vediamo adesso le anticipazioni spagnole più nel dettaglio.

Le malefatte di Fernando, usciranno allo scoperto e per il Mesia sarà la fine. Francisca, Carmelo e Severo hanno raccolto abbastanza prove per condannarlo ad una vita in prigione, ma il crudele figlio di Olmo non ha nessuna intenzione di arrendersi e accettare inerme la sua punizione.

Tenterà quindi di mettere in atto un disperato, ma pericoloso piano che si concretizzerà nel rapimento di Raimundo e Irene, e successivamente nel sequestro di Maria, presa con la forza e condotta nei pressi di un monastero abbandonato, dove – la poverina scoprirà presto – essere posizionata una bomba.

La situazione si farà surreale quando Fernando, speranzoso di ottenere risposta positiva, chiederà a Maria di fuggire con lui. La ragazza ovviamente rifiuterà, ma la minaccia di far esplodere l’edificio con loro dentro, spingerà la Castaneda a prendere tempo e a chiedere di riflettere sulla proposta del suo aguzzino.

La trovata sarà provvidenziale, Maria potrà approfittare dell’allentamento di Fernando per attivare l’ordigno facendo esplodere l’intero monastero con il Mesia dentro. Tuttavia, il corpo dell’uomo non verrà mai ritrovato, cosa che impensierirà molto la poverina, nel frattempo tornata alla villa, dove si è riconciliata con Raimundo e Francisca.

Nel giro di poco tornerà anche a camminare, grazie all’aiuto di Dori, l’infermiera infatti si è pentita di aver collaborato con il Mesia e per dimostrare gratitudine per il perdono concesso, ha accettato di continuare ad aiutarla con la terapia.

La ragazza è riuscita anche a riportare a casa Esperanza e Beltran, insomma tutto sembra essere tornato alla normalità, ma quanto durerà? Fernando è davvero morto?

