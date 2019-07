Il Segreto, anticipazioni spagnole: la morte di Antolina

Il Segreto, anticipazioni puntate spagnole. Antolina viene finalmente smascherata e muore nel tentativo di uccidere Isaac.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate spagnole de Il Segreto. In queste puntate assisteremo finalmente alla fine del triangolo Isaac-Antolina-Elsa. Infatti l’ex ancella viene finalmente smascherata di tutti i suoi crimini.

La donna viene infatti attirata in una trappola: credendo che Elsa stia per morire, le rivela tutto quelle che le ha fatto. Nel tentativo di vendicarsi, cade tragicamente in un burrone con Isaac che non riesce a salvarla.

Vediamo adesso le anticipazioni spagnole più nel dettaglio.

Essendo ormai stata smascherata da Isaac ed Elsa, l’ex ancella è costretta a lasciare il piccolo paese spagnolo, per poi ritornare pronta a vendicarsi. Mentre il Guerrero può finalmente vivere la sua storia d’amore con Elsa, ecco che la minaccia di Antolina torna a farsi sentire.

Intanto, però, la Laguna si ammala e affronta così un delicato intervento al cuore. Tornata a casa, Elsa riceve la visita della sua ex ancella, la quale rivela di voler rimediare ai suoi errori aiutandolo nelle questioni domestiche.

Per metterla finalmente con le spalle al muro, la Laguna finge di avere un malore e di essere ormai vicina alla morte. A questo punto, Antolina confessa tutti i suoi crimini, inconsapevole del fatto che fuori dalla stanza ci sia Isaac con la polizia.

L’ex ancella, nonostante ciò, riesce a fuggire. Preoccupato per le intenzioni della sua ormai ex moglie, il Guerrero chiede alla Laguna di andare a vivere alla locanda di Matias e Marcela.

Infatti, Antolina ha in mente un altro folle piano per eliminare definitivamente la sua rivale. Vivendo in condizioni disumane e, dopo aver rubato all’emporio di Dolores, l’ex ancella si procura una pistola. Attraverso la sua nuova arma, Antolina ha intenzione di togliere la vita a Elsa.

Inaspettatamente, chiede un appuntamento nel bosco a Isaac. Antolina cerca di uccidere Isaac con la sua pistola. Punta la sua arma contro il Guerrero ma cade da un precipizio. Il giovane falegname cerca di tenere l’ex ancella, prima che cada nel burrone.

Ma la perfida biondina cerca di portare con sé Isaac, che a questo punto libera la stressa lasciandola cadere. In questo modo, Antolina muore tragicamente.