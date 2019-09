Il Segreto, anticipazioni spagnole: 3 attori lasceranno la soap

Il Segreto, anticipazioni spagnole. Tre attori si preparano a girare le ultime scene e a lasciare la soap opera spagnola.

Arrivano le anticipazioni delle puntate spagnole della puntante de Il Segreto. Brutte notizie per i fan della soap iberica: alcuni personaggi stanno per lasciare la serie. Non è la prima volta che succede nella storia della soap, ma i fan non sono ancora abituati a lasciar andare i propri beniamini.

I personaggi che a breve lasceranno la soap in Spagna (ricordiamo che ci vorrà più tempo qui da noi) saranno Francisca, Raimundo e Gracia, seconda moglie di Hipolito. Scopriamo adesso come sarà il loro addio alle scene.

Vediamo insieme le anticipazioni spagnole de Il Segreto.

Francisca e Raimundo saranno costretti ad abbandonare Puente Viejo dopo l’arrivo del comandante lo Juan García-Morales. Quest’ultimo giungerà in paese per una vecchia richiesta di Carmelo, ovvero creare un bacino idrico.

La proposta del Leal era solamente una mossa strategica contro la Montenengro, infatti, l’amico di Severo voleva solo espropriare la dark lady dai suoi terreni. Il nuovo arrivato, però, poterà brutte notizie ai cittadini. Nel dettaglio Juan Garcia rivelerà a tutti i paesani di abbandonare il paese a causa di un’inondazione.

Francisca non reagirà bene a quanto sentito e darà via a una protesta. Contro di lei si schiererà Fernando Mesia che per mettere fine alla sua iniziativa darà fuoco a tutte le case di Puente Viejo, compresa la villa.

Di conseguenza a Raimundo Ulloa e a sua moglie non resterà altro che fare i bagagli e trasferirsi a Madrid, uscendo così (almeno per il momento) di scena.

Dopo Raimundo e Francisca anche Gracia lascerà la soap opera. Nel dettaglio, il povero Hipolito si ritroverà ad essere di nuovo vedovo. Almeno per il momento, gli spoiler non sono in grado di dettagliare l’accaduto ma sembra certa la notizia della morte della donna.

Durante un dialogo insieme a Marcela, il Miraniar tra le lacrime spiegherà alla moglie di Mathias di aver perso anche la sua seconda compagnia e di essere rimasto di nuovo da solo.