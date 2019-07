Anticipazioni Il segreto fino a domenica 21 luglio: Saul e Julieta convoleranno a nozze, mentre Isaac è furioso con Antolina.

Nuovi colpi di scena nelle puntate de Il Segreto dal 15 al 21 luglio. Tra gli eventi più importanti c’è senza dubbio il matrimonio di Saul e Julieta, che coroneranno il loro sogno d’amore dopo tanti ostacoli, mentre una nuova discussione tra le rivali Antolina ed Elsa scatenerà la furia di Isaac.

Come riportato da “Blastingnews”, durante la cerimonia nuziale della Uriarte e del fratello di Prudencio, il Leal e il Santacruz inizieranno a temere l’arrivo improvviso dei Molero, ma per fortuna andrà tutto bene. I novelli sposi faranno sapere agli invitati di aver rinunciato a fare la luna di miele, precisando che la loro felicità è immensa. Intanto Isaac si confiderà con Matias e, oltre a dirgli di non fidarsi di Alvaro, affermerà che Elsa ormai fa parte del passato. Fernandez rimarrà sorpreso quando Guerrero gli dirà di aver assistito alla rissa in cui è stato coinvolto e di non essere intervenuto in sua difesa.

In seguito la Laguna, dopo aver raccontato ad Alvaro di aver avuto una storia d’amore con Isaac, verrà stupita dal medico che le regalerà un profumo. Anche la Laguna farà un gesto sorprendente nei confronti del sostituto di Zabaleta, visto che gli darà i soldi per poter pagare l’usuraio che lo sta mettendo alle strette.

Elsa rimarrà scioccata quando Fernandez le dirà di voler abbandonare il quartiere iberico per paura di innamorarsi di lei. Dopo essersi scontrata con Antolina, Elsa rivelerà ad Isaac che sua moglie lo tiene sotto controllo. Il carpentiere non la prenderà affatto bene e si scaglierà contro l’ex ancella, facendole presente di non essere suo prigioniero.