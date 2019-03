Il Segreto, anticipazioni puntata di oggi mercoledì 20 marzo. Donna Francisca è in pericolo, mentre quale sarà la fine di Saul?

Vediamo cosa è successo nella puntata del Il Segreto andata in onda il 19 marzo. In questa puntata serale a tenere banco è ancora il matrimonio tra Antolina e Isaac, ormai prossimo. La ragazza è riuscita infatti a imbrigliare il futuro marito ma non Elsa, la sua ex.

La donna infatti sa delle trame di Antolina e ha tutta l’intenzione di fermarla, grazie anche alle prove che lei abbia organizzato l’attentato contro Elsa e Isaac. Vediamo anche cosa succede a Saul, che fino a poco tempo fa era creduto morto, dopo la sua confessione.

Il riassunto della puntata del 19 marzo de Il Segreto

Pur sapendo che il matrimonio di Isaac e Antolina è la cosa giusta da fare per il futuro del bambino, Elsa non riesce a rassegnarsi all’idea di perdere l’uomo che ha sempre amato soprattutto da quando ha scoperto che Antolina ha organizzato insieme a Jesus l’attentato contro di lei e Isaac.

La giovane, infatti, ha cercato di far ragionare anche il padre che, però, inizialmente non le ha creduto. Quacosa, tuttavia, sta per cambiare. Amancio, infatti, decide di fare chiarezza su tutta la vicenda e comincia a cercare tra le cose personali di Jesus trovando una lettera.

Dopo averla letta, Amancio capisce che Elsa aveva ragione e che le accuse della figlia erano fondate. Per Antolina che, davanti a Consuelo, ha sfoggiato tutta la sua felicità per l’imminente matrimonio, si avvicina il momento della verità?

Anticipazioni puntata de Il Segreto di oggi 20 marzo

Il ritorno di Donna Francisca e Raiumundo non è motivo di gioia a Puente Vejo. La Montenegro, infatti, ha riportato delle conseguenze drammatiche dalla prigionia e la sua vita è seriamente in pericolo. Ulloa, però, decide di non seguire il consiglio del dottor Zabaleta non facendola ricoverare.

Momenti difficili anche per Saul e Julieta. L’Ortega è consapevole che, per poter essere felice insieme alla donna che ama, deve assumersi le sue responsabilità. Da qui la decisione di confessare l’omicidio di Ignacio Valquero, il padre naturale di Julieta. Carmelo, così, fa convocare Saul in municipio per importanti comunicazioni.

Dopo aver esaminato nuovamente il caso, si conclude il processo contro il fratello di Prudencio. Il giudice ha creduto alla legittima difesa del ragazzo che è finalmente ibero di poter vivere la sua vita e la sua storia d’amore con Julieta, ma i problemi per i due innamorati sono davvero finiti?