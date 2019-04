Il Segreto, anticipazioni. Megan Montaner, l’attrice che interpretava Pepa, torna in tv in una miniserie italiana.

Grandi notizie per i fans de Il Segreto. Megan Montaner, l’attrice che interpretava il ruolo di Pepa nella soap opera, torna in televisione. Purtroppo non lo fa nel ruolo che l’ha resa celebre e che ha avuto un successo di pubblico incredibile.

Infatti non sarà Pepa a tornare, ma Candela, protagonista di una miniserie tutta italiana prodotta da Mediaset. Insieme a Candela troveremo Massimo, interpretato da Alessandro Tiberi, noto per Boris, R.I.S e Tutto può succedere.

La miniserie racconterà l’amore di Massimo e Candela, con un pizzico di magia e di intitolerà “Lontano da te”.

Per ora non sono trapelate molte informazioni riguardo la nuova serie con la storica protagonista de Il Segreto, Megan Montaner. Sappiamo che la miniserie racconterà dell’amore tra il suo personaggio e quello di Tiberi, unito all’elemento fantastico della magia.

Infatti i due saranno legati da un sortilegio d’amore che non permette loro di stare separati. Sappiamo anche il titolo della serie: “Lontano da te”, mentre per il lancio si parla di aspettare il termine di “New Amsterdam”.

Ma Pepa tornerà mai ne Il Segreto?

Per quanto riguarda l’altro ruolo interpretato dalla Montaner, quello di Pepa, non abbiamo nessuna informazione. Ricordiamo che il personaggio è uscito di scena in seguito alla nascita di Bosco, quando una misteriosa figura ha trascinato via il suo corpo.

Non sappiamo quindi cosa è successo davvero al personaggio, lasciando quindi più di uno spiraglio al suo ritorno. I fans sperano che il grande ritorno arrivi presto in quanto l’addio, sorprendente quanto imprevisto, non fu accolto con entusiasmo.