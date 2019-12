Il Segreto, anticipazioni gennaio 2020: Isaac e Elsa si sposano

Il Segreto, anticipazioni gennaio 2020. Nel primo mese dell’anno vedremo Isaac e Elsa raggiungere finalmente la felicità e sposarsi.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto. In particolare ci concentriamo sul periodo che va a cavallo del nuovo anno. In queste puntate assisteremo, finalmente, al matrimonio di Elsa e Isaac.

I due sono liberi di sposarsi in quanto Antolina è morta cadendo da un burrone, dopo che aveva deciso di eliminare anche Isaac oltre alla rivale di sempre. Inoltre la coppia uscirà definitivamente dalla soap, chiudendo quindi la loro esperienza dopo oltre 300 puntate.

Vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

La coppia deciderà di sposarsi in seguito alla morte di Antolina Ramos (Maria Lima), la quale cadrà in burrone dopo aver tentato di portare con sé il marito.

Durante i preparativi delle nozze, Alvaro (Alessandro Bruni) si metterà in contatto con la Laguna per supplicarle il perdono, visto che l’aveva sedotta e abbandonata. La figlia di Amancio accetterà di incontrare Martinez, che le restituirà una parte dei soldi che le aveva rubato grazie alla complicità della Ramos.

Tutto questo permetterà alla giovane di restituire i soldi agli amici. Soldi che le avevano prestato per sottoporsi al delicato intervento chirurgico al cuore. Per questo motivo, Elsa sarà molta riconoscente nei riguardi di Consuelo, Marcela e Matias.

Questo perchè loro sono le tre persone che gli erano state più vicino durante la malattia e tutti i problemi sorti a Puente Viejo.

Il Guerrero e la Laguna riusciranno a diventare finalmente marito e moglie in una cerimonia celebrata da Don Berengario, dove tutti gli abitanti del paesello correranno per salutarli e unirsi ai loro festeggiamenti. Alla conclusione del banchetto nuziale, i novelli sposi comunicheranno l’intenzione di abbandonare il borgo per almeno un certo periodo in quando devono sbrigare alcune faccende lasciate in sospeso.