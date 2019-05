Il Segreto, anticipazioni dal 5 all’11 maggio. Elsa è costretta a trasferirsi fuori città perchè sono tutti contro di lei. Pilar scopre il legame tra Julieta, Saul e Severo.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto dal 5 all’11 maggio. In queste puntate vediamo i risultati del piano di Antolina: Elsa infatti è costretta a trasferirsi fuori città perchè tutti sono contro di lei.

I rapitori di Emilia e Alfonso contattano Maria per il riscatto. Inoltre vedremo Julieta diventare amica e poi convincere Pilar a denunciare Eustaquio Molero, responsabile dell’avvelenamento delle acque de Las Lagunas.

Vediamo adesso la trama delle puntate de Il Segreto più nel dettaglio.

Elsa si ripara tra le rovine di una casa fuori Puente Viejo e né Don Anselmo né Meliton riescono a farle cambiare idea. In paese tutti sono contro Elsa, anche Isaac non ha pietà.

La festa organizzata per la festività dei defunti sembra non andare a buon fine, ma fortunatamente Paco riesce a trovare una soluzione e salva la situazione.

Maria è stata contattata dai rapitori di Emilia e Alfonso che le hanno chiesto un riscatto; la ragazza e Raimundo, sospettano che Fernando sia il responsabile del sequestro. Julieta spinge Pilar, una donna sola e con un bambino gravemente malato, a sporgere denuncia contro Eustaquio Molero, responsabile dell’avvelenamento delle acque de Las Lagunas.

Elsa non accetta l’offerta di Don Anselmo di trasferirsi in parrocchia e continua a vivere nella casa abbandonata. Mentre Adela confida a Irene e Julieta di avere degli attacchi di panico, Fe si reca da Elsa e la prega di seguirla a Puente Viejo; anche questa volta Elsa dice di no. Fernando nega ogni coinvolgimento nel rapimento di Emilia e Alfonso.

Prudencio sorveglia Maria e Raimundo, come comandato dal Mesia. Onesimochiede a Paco di mettersi in società per l’acquisto di un’agenzia di pompe funebri. Fernando propone a Maria e Raimundo di mettere in vendita le proprietà di Francisca per procurarsi il denaro necessario a pagare il riscatto di Emilia eAlfonso. L’Ulloa però, sorprende tutti, rifiutando il consiglio. Maria è molto contrariata.

Elsa riceve l’inaspettata visita di Isaac; le donne di Puente Viejo, nel frattempo, pensano a come aiutarla. Julieta diventa amica di Pilar, ma le nasconde di “lavorare” con Severo e di essere la compagna di Saul, il protetto della defunta Montenegro. Dopo avere parlato con Elsa, Isaac dice ad Antolina di voler ospitare la sua ex a casa loro, dicendole che le darà un aiuto durante la gravidanza con faccende domestiche. Antolina, seppur con qualche incertezza, acconsente.

Elsa è propensa ad accettare la proposta che Isaac e Antolina le hanno fatto.

Spinto da Maria, Raimundo accetta di mettere in vendita alcune proprietà di Francisca. Mauricio nel frattempo, scopre che l’Ulloa trascorre del tempo nelle catacombe e sospetta abbia una amante. Elsa, dopo averci riflettuto attentamente, accetta la proposta di Isaac e Antolina. Quest’ultima, fin da subito, inizia a trattare la nemica come una schiava. Elsa, intanto cerca di riavvicinarsi a Consuelo dicendole di doverle rivelare qualcosa di molto importante.

Anacleto, il capo redattore di Irene, indaga su Eustaquio e mette in guardia Severo dicendogli che si tratta di un individuo molto pericoloso. Hipolito è preoccupato per Gracia, la donna è in Svizzera dove continua a nevicare ormai da giorni. Pilar scopre il legame tra Julieta, Saul e Severo e punta il dito contro la Uriarte, accusandola di averla ingannata.