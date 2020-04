Il Segreto, anticipazioni dal 4 al 9 maggio. Pablo deve partire per il servizio militare e deve quindi dire addio a Carolina.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 4 al 9 maggio. In queste puntate vedremo l’addio tra Pablo e Carolina: il giovane deve partire per il servizio militare e quindi i due non sembrano avere futuro.

Intanto Donna Francisca continua a fare da consigliera personale a Isabel. Prima le consiglia di tenere il pugno di ferro con gli scioperanti. Poi le suggerisce di comprare tutti i terreni attorno la Casona.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Pablo e Carolina si diranno addio: il giovane deve partire per il servizio militare. Ignacio e Isabel si scontrano. Donna Francisca consiglia a Isabel di assumere un atteggiamento duro con gli scioperanti. La marchesa consegna a Matias un elenco con i nominativi di venti operai da licenziare.

Marcela suggerirà a Tomas di non scontrarsi con Matias. Isabel promette a Maqueda una notte di passione. Manuela consiglia a Marta di smetterla di sedurre Ramon. Rosa chiede a Marta di portare un biglietto ad Adolfo. Il giovane De Los Vivos è molto felice di vederla.

Il capitano Huertas comunicherà a Matias che i minatori hanno accettato le condizioni della marchesa. Marta rimprovererà Rosa per aver accettato l’appuntamento a teatro di Adolfo senza dirlo al padre. Onesimo torna a Puente Viejo. Adolfo dice al fratello di essere attratto da Marta. Tomas gli consiglia di fare una scelta tra le due sorelle Solozabal.

Donna Francisca suggerirà a Isabel di comprare le terre vicino la Casona perché vuole riaverle il prima possibile. Marcela trova una pistola nella valigetta di Matias e gli chiede spiegazioni. Ignacio rimprovera Rosa.