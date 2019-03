Il Segreto, anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile. Antolina diventa un’assassina uccidendo don Amancio, padre di Elsa.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto dal 31 marzo al 6 aprile. In queste puntate assisteremo a svariati colpi di scena, con Antolina al centro della scena. La ragazza farà di tutto per salvare la sua situazione, persino uccidere.

Antolina infatti ucciderà don Amancio, padre di Elsa, per poi cercare di eliminare anche la rivale in amore. Intanto dopo la morte di Francisca, Raimundo si comporta stranamente, non come al suo solito.

Vediamo adesso la trama delle puntate de Il Segreto più nel dettaglio.

Don Amancio, dopo essere stato incosciente per molte ore, si risveglierà e svelerà ad Elsa che le prove che incastrerebbero Antolina, sono contenute nella borsa a tracolla che l’uomo ha perso nel luogo dell’incidente.

Elsa a questo punto, raggiungerà il luogo indicato dal padre, ma non sa che nel frattempo proprio Antolina, ucciderà don Amancio, soffocandolo con un cuscino. La moglie di Isaac, intenzionata a non far scoprire tutte le sue malefatte, aggredirà anche Elsa nei pressi di un fiume e getterà le lettere scritte a Jesus nell’acqua.

Antolina non contenta di aver ucciso don Amancio, tenterà di eliminare anche Elsa. Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap iberica, ci svelano che sarà Consuelo ad accorgersi della morte di don Amancio e sarà preoccupata per non riuscire a trovare la Laguna da nessuna parte.

Per tale motivo sarà lei con l’aiuto di Marcela, ad organizzare la veglia funebre dell’uomo. Nel frattempo Elsa verrà trovata in pessime condizioni da Mauricio. La ragazza verrà curata proprio dalla nonna di Julieta, la quale le rivelerà la morte del padre.

Al funerale del padre Elsa accusa Antolina di essere l’assassina.

Nonostante non si sia ancora ripresa, Elsa deciderà di presenziare alla veglia e proprio qui si troverà faccia a faccia con Antolina. La Laguna a questo punto, accecata dalla rabbia e dal dolore, inveirà contro l’ex ancella, accusandola di essere la responsabile del decesso del padre.

La sfuriata di Elsa desterà scalpore tra gli abitanti di Puente Viejo, i quali penserano che la ragazza sia diventata pazza. Non sanno che le accuse mosse dalla Laguna sono fondate e, per il momento, Antolina sembra averla fatta franca ancora una volta.