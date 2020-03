Il Segreto, anticipazioni: Prudencio decide di andare in Italia

Il Segreto, anticipazioni dal 30 marzo al 4 aprile. Prudencio decide di tentare la fortuna in Italia, come fatto dal fratello Saul.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama de Il Segreto, dal 30 marzo al 4 aprile. Prudencio riceve una lettera dal fratello Saul in cui lo invita a raggiungere lui e Julieta a Roma. L’uomo, pressato in città, decide di seguire il consiglio del fratello.

Garcia Morales ha un confronto con Fernando, dopo che è stato scoperto il suo nascondiglio. Il politico gli rinfaccia le sue colpe e poi riesce a portare in salvo i bambini di Maria.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Prudencio riceve una lettera da Saul, nella quale quest’ultimo lo invita ad andare a Roma da lui e Julieta insieme a Lola. L’Ortega, dato che Pablo Armero lo sta pressando sempre di più, decide quindi di lasciare Puente Viejo per rifarsi un destino in Italia.

Intanto, gli uomini radunati da Mauricio riescono a capire dove Fernando ha portato i piccoli Esperanza e Beltran.

Garcia Morales raggiunge Fernando e ha un aspro confronto con lui. L’uomo gli rinfaccia di averlo usato per i suoi loschi fini ed accusandolo della morte della nipote Maria Elena Casado De Brey.

Ad ogni modo, il politico riesce a trarre in salvo Esperanza e Beltran dal luogo in cui il Mesia li ha nascosti poco prima dell’esplosione di una bomba e le sue condizioni di salute appaiono disperate.

Mentre Irene suggerisce a Severo di tentare di riprodurre gallette, Don Berengario ha ormai deciso di rifarsi una vita al fianco di Marina e comunica la “novità” ai parrocchiani.

Puente Viejo sta per essere sommersa. L’unico che può opporsi è Garcia Morales, che però è in un letto d’ospedale, in condizioni critiche. Intanto, nessuno ha idea di dove si trovi Fernando.

Informati dal Tenente Cepeda dell’ormai imminente sommersione di Puente Viejo, Carmelo e Severo cercano di opporsi con tutte le loro forze. Maria ha invece deciso di ripartire per Cuba, accompagnata dai figli e da Emilia e Alfonso, con il tentativo di ricucire il suo matrimonio con Gonzalo. Francisca accetta, seppur con dolore, l’iniziativa della figlioccia.

A sorpresa, Carmelo si oppone all’idea di Severo di riaprire la fabbrica di gallette.

Gracia declina l’offerta della Andalucina di partire in giro per la Spagna per ballare il flamenco: il suo posto è al fianco di Hipolito, in modo tale da crescere con lui la piccola Belen.

Niente sembra più impedire la sommersione di Puente Viejo, tant’è che Carmelo – appena l’acqua comincia ad arrivare nel paesello – invita i cittadini a lasciare le loro abitazioni. Consapevole della “sconfitta”, Francisca si rifugia nei suoi ricordi e ripensa ai tanti anni che ha trascorso alla villa…

