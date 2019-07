Il Segreto, anticipazioni dal 22 al 26 luglio. Alvaro confessa a Elsa di temere di essersi innamorato di lei.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 22 al 26 luglio. In queste puntate vedremo Alvaro confessarsi a Elsa mentre Dolores scopre del pestaggio e inizia a diffondere la voce che sia un poco di buono.

Durante una passeggiata nel bosco, Julieta viene rapita e violentata dai Molero che vengono uccisi da Carmelo e don Berengario, accorsi nel bosco per cercare la ragazza. Nel frattempo Antolina e Isaac hanno un nuovo confronto.

Vediamo adesso la trama delle puntate de Il Segreto più nel dettaglio.

Maria accoglie Roberto con entusiasmo e lo presenta a Fernando. Il Mesia è furioso e la situazione si fa più tesa quando scopre Esperanza e Beltran chiamano l’uomo zio. Anche Francisca non sembra apprezzare il misterioso cubano, specialmente per il colore della sua pelle. Carmelo e Severo convinti che i Molero non siano più un pericolo, sospendono la scorta di Julieta, con il benestare di Saul.

Anacleto, chiede a Irene di tornare a lavorare per lui, promettendole di farle firmare gli articoli. Roberto stringe subito amicizia con Matias e Marcela e Fernando è roso dalla gelosia. Alvaro confessa ad Elsa che teme di amarla. Dolores, intanto, scopre del pestaggio al dottore e sparge la voce insinuando che si tratti di un criminale. Antolina e Isaac hanno un altro confronto.

Adela, dopo un improvviso malore, viene ricoverata in ospedale: a causa delle schegge della pallottola ancora conficcate nel suo cervello potrebbe morire da un momento all’altro. Elsa racconta a Dolores la verità sui debiti di Alvaro: ha chiesto un prestito a un usuraio per curare dei bambini malati di morbillo. La bottegaia, sentendosi in colpa per le voci messe in giro, ritratta raccontando a tutti che Alvaro è un coraggioso benefattore.

Francisca chiede a Fernando se ha intenzione di intervenire per allontanare Roberto da Maria. Julieta va a passeggiare nel bosco per raccogliere frutti per un dolce, ma viene sorpresa da Eustaquio e Lamberto. Alvaro rivela ad Elsa che ha paura di innamorarsi perché la sua ex, si è tolta la vita. L’uomo, quando scopre come Elsa ha fermato Dolores, le chiede di poter rivelare che è stata proprio lei ad aiutarlo prestandogli il denaro necessario, ma Elsa lo prega di non dire nulla.

Saul sospetta che Prudencio abbia a che fare con la sparizione di Julieta, ma il fratello nega. Don Berengario e Carmelo ritrovano Eustaquio e Lamberto e scoprono che hanno violentato la povera Julieta. Carmelo, furioso, spara a Eustaquio e lo uccide. Lamberto è pronto a vendicarsi ma Don Berengario interviene colpendolo alle spalle e salvando Carmelo. Ferito gravemente, anche Lamberto muore.

Elsa rivela ad Alvaro di aver mentito a tutti dicendo di essere povera, con lo scopo di restare a Puente Viejo e smascherare Antolina. Il dottore promette di mantenere il segreto. Julieta non vuole che si sappia che ha subito violenza. Ottenuto il benestare di don Berengario, Carmelo nasconde i cadaveri dei Molero e racconta alla polizia che padre e figlio sono fuggiti. Alvaro accetta il ruolo di medico ufficiale di Puente Viejo. Le crisi isteriche di Fernando, sono aumentate dopo l’arrivo di Roberto.