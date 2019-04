Il Segreto, anticipazioni dal 21 al 26 aprile. Isaac chiede a Elsa di lasciare Puente Viejo. Gonzalo e Maria continuano a litigare.

Arrivano le novità delle puntate de Il Segreto anticipazioni dal 21 al 26 aprile. Il ritorno di Elsa rischia di incrinare ancora di più il matrimonio tra Isaac e Antolina. I due infatti litigano per lei e poi Isaac chiede a Elsa di lasciare Puente Viejo.

Fernando assiste ad un’ennesima litigata tra Gonzalo e Maria e decide di continuare con il suo piano. Severo, fraintendendo la situazione, si mostra geloso del rapporto tra Anacleto e Irene, rapporto unicamente lavorativo.

Vediamo adesso la trama de Il Segreto più nel dettaglio.

Maria e Gonzalo non riescono a trovare un punto di incontro e litigano furiosamente di fronte ad un Fernando piuttosto sorpreso. Più tardi, Gonzalo incontra la donna con Raimundo e le spiega come dovrà proseguire il loro piano. Don Anselmo e don Berengario temono che il ritorno di Elsa possa mandare in malora il già precario matrimonio tra Isaac e Antolina.

Fernando corteggia Maria e le chiede perdono per tutte le sue malefatte, ma la Castañeda non cede. Isaac non sopporta più sfuriate di Antolina su Elsa e le ordina di tacere. Poco dopo, il ragazzo chiede invano a Elsa di lasciare Puente Viejo. Eustaquio Molero incontra Severo ma si rifiuta di porre fine ai lavori nelle sue miniere, luogo dove utilizza le sostanze tossiche capaci di fare ammalare gli abitanti di Las Lagunas.

Prudencio chiede a Julieta e Raul di lasciare la villa ma li rassicura che annullerà il suo matrimonio con la ragazza.

Su richiesta di Fernando, Prudencio chiede a Saul e Julieta di lasciare la villa ma li rassicura dicendo loro che non bloccherà la nullità matrimoniale tra lui e la Uriarte. Fernando vuole uccidere Gonzalo senza lasciare alcuna traccia, ma Prudencio gli propone un’opzione meno rischiosa. Carmelo vuole assumere Elsa come aiuto-maestra di Adela.

Maria e Gonzalo vogliono scoprire se è stato Fernando a far sequestrare Emilia e Alfonso; Matias intanto incomincia a porsi delle domande sul conto della sorella e del cognato e teme che gli stiano nascondendo qualcosa. Fernando, seguendo il consiglio di Prudencio, offre a Gonzalo due milioni di pesetas per abbandonare per sempre Maria. Passate 24 ore, il Castro accetta clamorosamente le condizioni del Mesia.

Adela, accantonate le reticenze sulla questione, dà il suo benestare affinché Elsa continui ad aiutarla nella scuola. Prima di andarsene dalla villa, Julieta e Saul cercano un ultimo chiarimento con Raimundo; quest’ultimo rifiuta però di dare spiegazioni ai due giovani. Un temporale improvviso costringe Elsa a rifugiarsi in un capanno abbandonato; Isaac, spaventato da eventuali pericoli in cui potrebbe andare incontro, la raggiunge.

Anacleto pretende di continuare a firmare gli articoli di Irene; Severo rincasa all’improvviso e fraintende la situazione, dando l’impressione di essere geloso del bizzarro giornalista. Gonzalo lascia Puente Viejo senza salutare Maria, che non prende affatto bene la sua “fuga”. Adela sviene improvvisamente; Carmelo insiste per portarla in ospedale.

Fernando fa sapere a Maria che Gonzalo ha apparentemente lasciato la Spagna.Dato il ricovero di Adela per accertamenti, Elsa deve farsi carico di tutti i bambini della scuola. Prima di fare visita ad Antolina, Marcela svela a Consuelo dove lei e Matias nascondono gli incassi della locanda; qualche ora dopo, tutto il denaro sparisce…