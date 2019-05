Il Segreto, anticipazioni dal 19 al 25 maggio. Per liberarsi di Elsa, Antolina allontana Isaac con l’aiuto del marchese Del Laso.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto dal 19 al 25 maggio. In queste puntate vedremo le condizioni di salute di Elsa peggiorare. Inoltre Antolina userà il marchese Del Laso per allontanare Isaac per potersi finalmente liberare di lei.

Julieta cerca di convincere una famiglia, che non vuole, a denunciare i Molero. Inoltre Dolores tenta di piazzare le banconote false in città. Fernando scopre che Maria e Gonzalo non erano affatto in crisi, come da lei raccontato.

Vediamo adesso la trama delle puntate de Il Segreto più nello specifico.

Un falsario tenta di piazzare delle banconote false a Puente Viejo. Matias teme che il suo piano per smascherare Antolina possa non funzionare. Dolores è preoccupata per le condizioni di salute della povera Elsa. Durante una riunione in municipio viene studiato un piano con i lagunari per affrontare la causa contro la miniera.

Fernando riesce a forzare il doppio fondo segreto della cassaforte di Francisca e scopre che Maria ha mentito: lei e Gonzalo non erano in crisi. Maria nota un cambiamento di atteggiamento del Mesia. Isaac vedendo Elsa debole e malata, decide di svelare il loro piano, ma Matias lo convince a non farlo. Marcela, è arrabbiata con tutti perchè sospetta che le nascondano qualcosa riguardo ad Antolina ed Elsa.

Meliton rintraccia banconote false nell’emporio di Dolores, che è disperata per il denaro perso. Nonostante le raccomandazioni del dottor Zabaleta, Antolina insiste affinché Elsa l’accompagni a fare una passeggiata. Fernando nega a Maria di essere arrabbiato con lei. Onesimo e Paco, scoraggiati, riflettono sulla possibilità di abbandonare l’attività di pompe funebri.

Maria cerca tra le cose di Fernando per avere delle risposte e trova alcuni foglietti con scritti insulti contro di lei. La ragazza chiede allora consiglio aRaimundo su come agire. Per liberarsi una volta per tutte di Elsa, Antolina decide di allontanare Isaac da Puente Viejo, contattata così il marchese Del Laso chiedendogli di convocare il marito. Matias racconta la verità a Marcela sul furto alla locanda e la ragazza si arrabbia con Matias, Isaac e Consuelo.

Una famiglia di Las Lagunas si rifiuta di denunciare i Molero. Julieta pensa ad una soluzione per convincerli. Dolores tenta di piazzare le banconote false tra i suoi vicini, mentre Paco e Onesimo hanno difficoltà a trovare un compratore per la loro impresa di pompe funebri. Intanto Hipolito riesce a raggiungere Gracia in Svizzera. Fernando telefona a un misterioso complice: dalla chiamata è chiaro che dietro all’incendio di Cuba c’è il Mesia. L’uomo, sospetta inoltre che Esperanza e Beltran siano ancora vivi e ordina al complice di trovare i loro certificati di morte.

Antolina rifiuta il ricovero di Elsa e continua ad avvelenarla. Marcela e Consuelodopo un confronto riescono a chiarirsi. Nasce la bimba di Gracia e Dolores, finalmente nonna, è al settimo cielo. Consuelo dopo una visita ad Elsa, decide di portarla via da casa di Antolina. Poi contatta Zabaleta e lo informa che la ragazza potrebbe essere stata avvelenata dall’ex ancella e lo prega di visitarla. Julieta riesce ad ottenere l’appoggio di tutti gli abitanti de Las Lagunas contro i Molero.