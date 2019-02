Arrivano le ultime anticipazioni della trama de Il Segreto, relative alle puntate dal 17 al 22 febbraio. I fans della soap ritroveranno due personaggi molto amati: Saul e Francisca. Julieta è infatti fermata da Saul mentre è intenta a uccidere il suo assassino.

Raimundo ha nel frattempo scoperto dove si trova Francisca. Adele è nei guai, infatti il suo stalker è uscito di prigione ed è pronto a continuare quanto iniziato precedentemente.

Julieta è riuscita a scoprire che il responsabile della morte del suo amato è Prudencio e ha promesso a Fernando di ucciderlo senza pietà. Nel frattempo Mauricio ha informato Matias di sapere che Raimundo ha scoperto il luogo misterioso in cui si trova Francisca.

Nei prossimi episodi della soap, Carmelo e Severo apprenderanno con terrore che lo stalker di Adela è evaso di prigione, pronto a terminare quanto lasciato in sospeso. Julieta infine si recherà nel luogo in cui sa di trovare il marito, decisa a mettere fine alla sua vita. Qualcuno però, le impedirà di compiere l’omicidio.

Julieta, arsa dall’odio, preparerà un agguato in piena regola per uccidere Prudencio. Dopo essersi travestita da uomo, si nasconderà dietro un masso attenendo l’arrivo del marito. Quando sarà sul punto di sparare, ecco che una mano misteriosa la fermerà.

E’ quella di Saul, apparso improvvisamente davanti a lei. Il giovane le racconterà di essersi miracolosamente salvato, ma di non far parola con nessuno, almeno per il momento, del suo ritorno. I due, dopo un romantico bacio, si rinnoveranno le promesse d’amore. Brutta notizia per Carmelo e Severo, che apprenderanno da Meliton che lo stalker di Adela è evaso dal carcere.