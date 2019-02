Il Segreto, anticipazioni della trama delle puntate dal 24 febbraio al 1° marzo. Le macchinazioni di Antolina sono state smascherate.

Arrivano le anticipazioni delle trame delle puntate de Il Segreto dal 24 febbraio al 1° marzo. In queste puntate vedremo come i piani di Antolina falliranno per mano di Elsa. La ragazza infatti smaschera le macchinazioni della stessa Antolina.

Inoltre vedremo la Guardia Civile scoprire il corpo di Basilio con Severo e Carmelo chiamati a deporre. Fulgencio viene interrotto da Fernando nel tentativo di uccidere Francisca e Raimundo.

Vediamo ora la trama delle puntate de Il Segreto più nel dettaglio.

Elsa smaschera Antolina che la insulta senza mezzi termini. Marcela e Consuelo sono sconvolte dal comportamento di Antolina. Julieta insinua in Prudencio il dubbio che Fernando abbia scoperto i suoi imbrogli.

La Guardia Civile trova il corpo di Basilio e Meliton ne informa Severo e Carmelo chiedendo loro di recarsi in Caserma per una deposizione. Fulgencio è deciso a uccidere sia Francisca che Raimundo ma Fernando, con ciniche motivazioni personali, si mette in mezzo.

Elsa, che vuole scoprire la verità su suo fratello, rivolge delle domande ad Isaac e Antolina. Don Berengario deve far fronte ai vari pettegolezzi sul suo conto e donna Magdalena.

Adela riceve dal medico brutte notizie: la sua vita è ancora in pericolo, ma non vuole preoccupare Carmelo e decide di non dirgli nulla. Tiburcio sente tanto la mancanza di Dolores.

Adela torna a casa, ma mantiene il segreto sulle sue condizioni di salute. Elsa e don Amancio si ricongiungono, ma la verità non viene ancora a galla.

Donna Magdalena sparisce e don Berengario è preoccupato. Nel frattempo, Fernando salva Raimundo. Perché?

Antolina informa Amancio che lei e Isaac si sposeranno. Amancio ne è stupito, ma non reagisce con rabbia, a differenza di ciò che Antolina racconterà a Marcela.