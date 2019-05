Il Segreto, anticipazioni trama dal 12 al 18 maggio. Antolina avvelena il latte di Elsa, mentre la ragazza minimizza il suo malore.

Tornano le anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto dal 12 al 18 maggio. In queste puntate andrà avanti lo scontro tra Antolina e Elsa, con la prima che tenta di eliminare la seconda avvelenandola.

Nel frattempo Julieta pensa di essersi inimicata tutto il paese dopo il litigio con Pilar. Ma non è l’unica preoccupata: Prudencio infatti crede di non riuscire a raccogliere i soldi per il riscatto di Emilia e Alfonso.

Vediamo adesso la trama de Il Segreto più nel dettaglio.

Mauricio confessa a Raimundo di sapere che la misteriosa “Lei”, nascosta nelle catacombe della villa, è ancora viva. I due stanno parlando di Francisca? Antolina, intanto, tratta Elsa al pari di una schiava. La Laguna, poco dopo, si reca da Consuelo e le chiede con successo un chiarimento.

Julieta, dopo la sfuriata di Pilar, crede di avere perso per sempre l’appoggio degli abitanti de Las Lagunas e, oltre a confidarsi con Saul, affronta Severo e Carmelo per comunicare loro che forse ha creato un nuovo problema con Eustaquio Molero.

Prudencio teme che il cambio valuta tra Francia e Spagna non basti, nonostante le vendite di alcune proprietà della Montenegro, per pagare il riscatto di Emilia e Alfonso. Marcela nota che Consuelo è decisamente allegra ma non riesce a capirne la ragione.

Elsa svela a Isaac che non ha ancora concluso niente con Antolina; Anacleto commissiona a Irene un reportage sulle terme gestite da un suo cugino e pretende che la donna ne parli bene senza essersi minimamente informata sullo stesso. Dopo un consulto con Severo, Irene decide di partire alla volta del centro termale per capire meglio cosa c’è sotto.

Antolina avvelena il latte di Elsa. Quest’ultima inizia ad avvertire stanchezza ma minimizza il suo malessere. Paco e Onesimo sono ormai vicini all’acquisto del negozio di pompe funebri. Il primo viene fortemente scoraggiato da Marcela e Matias, che lo invitano a pensarci bene prima di mettersi in attività con Onesimo.

Fernando consegna a Maria una foto di Emilia e Alfonso, asserendo che la stessa gli è stata consegnata dai rapitori. Julieta tenta ancora di mediare con Pilar e le offre aiuto per curare il figlio. Marcela nota che Matias e Consuelo si contraddicono quando parlano di Elsa.

La ragazza, nel frattempo, fruga tra le cose di Antolina e trova una misteriosa chiave. L’impresa di pompe funebri è in grave difficoltà perché nessuno è ancora morto: Paco e Onesimo si interrogano per capire se possono accelerare il decesso di qualcuno per far partire l’attività. Pilar accetta di fare da mediatrice con gli abitanti di Las Lagunas.

Elsa capisce che la chiave che ha trovato apre un portagioie di Antolina ma non può guardare al suo interno perché la “nemica” rincasa all’improvviso insieme a Dolores. La Laguna, poco dopo, discute con Antolina, colpevole di aver attaccato Consuelo. Irene torna terrorizzata dal centro balneare: dice a Severo che è un disastro. Per tale ragione si rifiuterà di scrivere un articolo benevolo.

Un paesano muore: Don Anselmo pretende però che Onesimo e Paco, prima di procedere con le esequie, si confessino. Elsa sviene durante un litigio con Antolina. Quest’ultima si rallegra ma poi mostra preoccupazione nel momento in cui arriva Isaac.

Prudencio fa sapere a Julieta che l’annullamento matrimoniale è ormai cosa fatta. Fernando apre la cassaforte di Francisca e scopre che ha un doppio fondo al suo interno…