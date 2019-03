Il Segreto, anticipazioni dal 10 al 15 marzo. Antolina tenta il suicidio per convincere Isaac mentre Prudencio incontra Saul.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto dal 10 al 15 marzo. In queste puntate assisteremo ad altre macchinazioni da parte di Antolina. La ragazza tenta con tutti i mezzi possibili di conquistare Isaac a discapito dei suoi sentimenti per Elsa.

Antolina questa volta esagera: tenta infatti di togliersi la vita. Nel frattempo assisteremo all’incontro tra Prudencio e il redivivo Saul, il fratello che lo stesso Prudencio aveva tentato di uccidere. Inoltre ci saranno delle novità per Donna Francisca.

Vediamo adesso la trama de Il Segreto più nel dettaglio.

Antolina scriverà una lettera ad Isaac nella quale gli lascerà intendere di essere pronta a suicidarsi a causa dell’annullamento del matrimonio. E dalle parole ai fatti il passo sarà breve: l’ex ancella verrà trovata a terra priva di sensia nche se Elsa riuscirà a farle vomitare le erbe velenose da lei appena ingerite, evitando così il peggio.

La Laguna si sentirà la vera responsabile del gesto e si confronterà con Isaac al quale chiederà di cambiare idea: dovrà prendersi le sue responsabilità non solo per evitare che Antolina si tolga la vita ma soprattutto per dare un’esistenza felice al bambino in arrivo (fortunatamente il tentato suicidio non avrà conseguenze nella vita del piccolo).

Il Guerrero acconsentirà a tale richiesta ma chiederà ad Elsa di lasciare Puente Viejo per dargli la possibilità di dimenticarla. La donna accetterà la sua proposta, pur avendo l’impressione che Antolina non sia sta sincera e continui a manipolare le loro vite. Isaac a questo punto informerà quest’ultima della decisione presa e le chiederà di procedere con il matrimonio.

Tra Prudencio e suo fratello Saul sarà scontro.

Carmelo decide di assumere una maestra che sia d’aiuto ad Adela, nonostante il parere contrario della donna. Nel frattempoFernando spiegherà a Mauricio come procedere per liberare Donna Francisca e Raimundo dalla clinica di Fulgencio.

Prudencio, nel frattempo, otterrà importanti informazioni sul Mesia e scoprirà che l’uomo, oltre ad essere stato ricoverato per tanto tempo con Fulgencio in un ospedale, ha tentato diverse volte di suicidarsi.

Mauricio farà in modo che Saul e Prucendio si rivedano e i due fratelli verranno quasi alle mani quando il più grande ordinerà all’altro di non intromettersi nella liberazione di Francisca e consorte. Julieta non potrà più nascondere la sua rabbia e minaccerà il marito di fargliela pagare per tutte le sofferenze causate a lei e Saul.