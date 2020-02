Il Segreto, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio. Dolores confessa a Don Berengario la verità, spiegandogli che Esther è sua figlia.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 10 al 14 febbraio. In queste puntate vedremo la reazione di Don Berengario ad una grande notizia: scopre infatti di essere padre.

Dolores confessa che Esther è sua figlia. Tutto il paese è ovviamente sconvolto dalla notizia. Prudencio organizza una caccia al tesoro per poter chiedere a Lola di sposarlo, non sapendo del piano di Donna Francisca per liberarsi di lui.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Don Berengario scopre dei pettegolezzi diffusi da Dolores e l’affronta, confessando che Esther è sua figlia. Irene fa confrontare la scrittura di Fernando Mesia con quella del defunto Esteban Fraile.

Tra i cittadini di Puente Viejo inizia a girare la voce della paternità di Berengario. Matias si complimenta con il sacerdote per come ha gestito la cosa e contrastato le chiacchiere di Dolores.

Ignaro del piano di Francisca contro di lui, Prudencio organizza una caccia al tesoro come pretesto per chiedere a Lola di sposarlo. Il dottor Zabaleta viene trasferito in un’altra città.

Maria se la prende con Fernando per aver costretto Dori Vilches a rendere le terapie meno pesanti. Il Mesia rifiuta le accuse di Maria, ma appena la ragazza si allontana, si comprende chiaramente che aveva ragione a sospettare dell’ex.

Alcuni abitanti iniziano ad abbandonare Puente Viejo, cosa che mette in allarme Matias. Lola accetta la proposta di matrimonio di Prudencio.

Nel frattempo, Elsa e Isaac scrivono a Consuelo informandola di essere arrivati a destinazione e di stare benissimo. Dori Vilches conferma la sua fedeltà a Fernando e gli promette di eseguire i suoi ordini alla lettera.

Tiburcio pretende che Dolores porga le sue scuse a Don Berengario per le maldicenze che ha fatto girare sul suo conto, ma la bottegaia rifiuta. Don Anselmo torna a sorpresa a Puente Viejo e fa la conoscenza di Esther.

La ragazza ricorda a Dolores, Jacinta Ramos, la giovane che diversi anni prima aveva finto di essere figlia di Pepa e Tristan. Carmelo sospetta che dietro le mosse di Garcia Morales possa celarsi Fernando. In un dialogo tra il Mesia e Dori fa intuire una storia tra i due.

