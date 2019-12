Il Segreto, anticipazioni dall’8 al 13 dicembre. Carmelo ha tentato di uccidere Francisca, ma il mandante è Fernando?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dall’8 al 13 dicembre. In queste puntate vedremo le conseguenze dell’attentato di Carmelo contro Francisca, in cui non si sa ancora se la donna è viva o meno.

Raimundo e Irene però non credono che Carmelo abbia fatto tutto da solo. Anzi credono che ci sia qualcuno dietro di lui che stia tirando i fili per mettere lo stesso Carmelo contro Francisca, Fernando.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Elsa si è ripresa dopo l’intervento. Finalmente può lasciare l’ospedale. Gli abitanti di Puente Viejo non vedono l’ora di riabbracciarla. Stanno organizzando per lei una bellissima festa. Tutti sembrano essere entusiasti all’idea di rivederla. L’unica che proprio non riesce ad accettare che Elsa ce l’abbia fatta è Antolina.

Francisca è stata vittima di un’imboscata. Carmelo, infatti, ha tentato di ucciderla. Il paese non sa ancora se la Montenegro si sia salvata, ma tutti sono in preda al terrore. Maria teme che la vendetta di Carmelo possa abbattersi anche sui suoi figli. L’unica soluzione per metterli in salvo, crede sia mandarli in collegio.

Lola si comporta in modo strano con Prudencio. L’uomo nota che è sempre più fredda e schiva con lui. Non riesce a comprendere perché sia cambiata così tanto, in poco tempo. Lola non può svelargli la verità perciò si vede costretta a inventare tante bugie per coprire la realtà dei fatti. Prudencio, sempre più confuso, comincia a infastidirsi.

Antolina è pazza di gelosia. Non accetta che Elsa sia così amata e soprattutto tanto felice. Elsa sembra aver reagito benissimo all’intervento e pian piano si sta riprendendo. Antolina, allora, tenta di farle sparire quel sorriso dal viso. In un momento in cui Marcela è distratta, si avvicina a Elsa e le rivela che Adela è morta. Così, la fa stare male.

Maria ritiene che Puente Viejo non sia più un posto sicuro per i suoi figli. Fa in modo che partano per il collegio. Raimundo è stanco di assistere alla guerra tra Francisca, Carmelo e Severo. Così, si reca da Irene e le chiede di porre rimedio. La baronessa prende una decisione drastica e lascia il paese.

Irene e Raimundo riflettono sulla situazione di tensione scoppiata a Puente Viejo. Sono certi che ci sia qualcuno che sta mettendo contro Francisca, Carmelo e Severo. Riflettono su chi potrebbe trarre beneficio dai loro attriti. Raimundo ha in mente un nome ben preciso, quello di Fernando.

