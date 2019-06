Il Segreto, anticipazioni dal 4 al 10 giugno. Antolina prosegue con i suoi piani mentre Elsa ammette di essere ancora ricca.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama de Il Segreto, soap opera di Mediaset, delle puntate in onda dal 4 al 10 giugno. In queste puntate, come al solito in questo periodo, gran parte della scena sarà rubata da Elsa e Antolina.

Le due sono ancora in guerra, con Antolina che si procura un aborto e poi incolpa la rivale di quanto accaduto. Da parte sua Elsa si avvicina ad Alvaro, medico sostituto di Zabaleta, e gli confessa di essere ancora ricca.

Vediamo adesso la trama delle puntate de Il Segreto più nello specifico.

Alvaro, dopo un inizio burrascoso con Elsa, passerà tantissimo tempo in sua compagnia. La ragazza non appena verrà aggredito da alcuni brutti ceffi, lo curerà in piazza. Messo con le spalle al muro, Fernandez dovrà confessare alla Laguna tutta la verità.

Egli ammetterà di aver chiesto soldi ad un usuraio per poter debellare un epidemia di morbillo innescatasi in Portogallo. Così facendo conquisterà la benevolenza della sua interlocutrice che gli donerà i soldi per pagare i suoi debiti.

Alvaro Fernandez, comunque sia, vorrà sapere da dove provengono i soldi di Elsa, anche se quest’ultima, in più di una circostanza, ribadirà che non vuole svelargli il mistero. I propositi della giovane svaniranno nel momento in cui Alvaro diventerà oggetto delle critiche di Dolores e degli altri a causa della rissa.

La pettegola del paesello seminerà la voce tra tutti i suoi conoscenti ed Elsa le farà sapere che è stato picchiato per via di un debito contratto con uno strozzino per salvare dei bambini malati.

Antolina si oppone alla scelta di Alvaro come sostituto medico.

Dolores, neanche a dirlo, rettificherà subito la sua versione dei fatti e, nel giro di poche ore, Alvaro verrà considerato al pari di un vero e proprio eroe!

Scoperto che hanno cambiato idea sul suo conto per merito di Elsa, Alvaro vorrà dunque fare un gesto nei confronti della sua nuova amica e, per l’ennesima volta, la spingerà a rendere pubblico il prestito che gli ha offerto.

La Laguna, dunque, non avrà altra scelta se non quella di spiegare all’uomo perché non vuole che emerga il suo “regalo” e, gli dirà che ha finto di avere perso l’eredità del padre Amancio (Jaime Pujol). Questo per stare vicino a Isaac, nella speranza di screditare la figura di Antolina. Elsa, insomma, non è mai caduta in disgrazia.

Tutto questo a che cosa porterà? Vi anticipiamo che Alvaro accetterà di tacere sulla ricchezza di Elsa e, al tempo stesso, dirà di sì alla proposta di Carmelo Leal(Raul Pena) di diventare il nuovo medico effettivo della cittadina.

Il nuovo ruolo di Alvaro non piacerà però ad Antolina. La donna infatti si presenterà proprio dal primo cittadino e gli chiederà di cambiare idea sulla sua decisione.

Asserendo che il luminare è incapace perché, oltre a non essere stato in grado di salvare la vita del suo bambino, le ha procurato presumibilmente una sterilità.

Carmelo, ovviamente, non asseconderà la richiesta di Antolina e la storyline, di lì a poco, avrà dei nuovi e sorprendenti sviluppi…