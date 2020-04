Il Segreto, anticipazioni dal 6 al 10 aprile. Puente Viejo si salverà dall’inondazione grazie al tempestivo intervento dei militari.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 6 al 10 aprile. In queste puntate l’adrenalina salirà alle stelle. Siamo infatti arrivati, dopo un percorso lungo e tortuoso, al momento della grande inondazione.

Il futuro di Puente Viejo e dei suoi abitanti è in bilico. Da soli non possono salvare il paese e per questo chiedono l’intervento dei militari di Garcia Morales. L’uomo, poco prima di morire, darà l’ordine salvando cosi il paese.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Il tenente Cepeda informerà Carmelo che entro poche ore Puente Viejo sarà sommersa dalle acque. Il primo cittadino ovviamente non riuscirà ad accettare tale tragica situazione e con l’aiuto di Severo farà di tutto per evitare il peggio.

Più tardi Gracia deciderà di non partire con sua cugina Andalucina, poiché non se la sentirà di lasciare il paese e vorrà rimanere al fianco dei suoi concittadini.

Successivamente Severo vorrà avere un confronto con Carmelo per chiedere all’uomo come mai non sia favorevole alla sua proposta di riavviare la fabbrica di gallette.

Francisca Montenegro sarà assai angosciata e amareggiata, poiché l’acqua raggiungerebbe velocemente le abitazioni di Puente Viejo, così la donna ripenserà al passato e ai ricordi che la legano da sempre alla cittadina.

In particolare a Donna Francisca verranno in mente tutte le persone con le quali ha avuto a che fare, come Pepa e Tristan, Ramiro, Nicolas, Mariana, Soledad e Juan.

Intanto Carmelo avviserà tutti gli abitanti di allontanarsi dal paese il prima possibile. Successivamente però Puente Viejo riuscirà a salvarsi: il sottosegretario Garcia Morales, infatti – prima di morire in un’esplosione – ordinerà ai militari di bloccare l’inondazione del paese prima che sia troppo tardi.

