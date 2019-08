Anticipazioni puntate spagnole de Il segreto: Paco Del Molino (padre di Marcela) morirà tragicamente nel tentativo di salvare Camelia dalla furia di Fernando Mesia.

Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto annunciano nuovi drammi nella soap. Come riportato da “Tvsoap”, dopo l’omicidio di Meliton Melquiades (Roberto Saiz), i telespettatori dovranno prepararsi a dire addio a Paco Del Molino (Manuel Aguillar Suarez), il padre di Marcela (Paula Ballesteros).

Entrambi i decessi avranno a che fare con lo psicopatico Fernando Mesia (Carlos Serrano), creduto morto dagli abitanti di Puente Viejo. Quest’ultimo, dopo aver posto fine all’esistenza di Meliton, se la prenderà con i piccoli Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina) e li sequestrerà poco prima che Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) li raggiunga al collegio nel quale sono stati iscritti. La follia di Fernando non si fermerà e colpirà anche Marcela (Paula Ballesteros) e Matias (Ivan Montes), con l’intenzione di sottrarre loro la povera Camelia.

Non appena si renderà conto del pericolo che sta correndo la nipote, Paco non esiterà a scagliarsi contro Fernando ma, purtroppo, avrà la peggio e morirà tra le braccia di Marcela. Non è chiaro però se Camelia verrà salvata da suo nonno oppure se il Mesia riuscirà davvero a rapirla.

Questi episodi andranno in onda su Canale 5 e Rete 4 nei primi mesi del 2020, a causa della distanza temporale tra le puntate spagnole di Antena 3 rispetto a quelle trasmesse su Mediaset.