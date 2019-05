Il Segreto, anticipazioni delle prossime puntate. Il rapporto tra Antolina e il marito Isaac che ammette di non amarla più.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto. Quello che vedremo in onda nelle prossime settimane è principalmente il rapporto tra Antolina e Isaac, che è sempre più deteriorato.

L’esasperazione dell’uomo arriva ai livelli massimi, tanto da confessare alla moglie di non amarla. Nel frattempo Elsa ritroverà un po’ di serenità insieme ad Alvaro. Come andrà a finire?

Vediamo adesso le anticipazioni della trama de Il Segreto più nel dettaglio.

Aumentano i dissapori sorti tra Isaac e Antolina durante la loro vita matrimoniale. La coppia, dopo aver appianato le incomprensioni, inizierà nuovamente a litigare a causa di Elsa. Come saprete, la Ramos tenterà di abortire gettandosi in un profondo dirupo dando la colpa alla Laguna.

Per tale ragione il Guerrero correrà alla locanda dove accuserà l’ex fidanzata di essere l’assassina di suo figlio. Inoltre le intimerà di non avvicinarsi per nessun motivo a lui o Antolina.

Elsa, a questo punto, stringerà un’amicizia con il dottor Fernandez (Alessandro Bruni) giunto in paese per fronteggiare una grave epidemia di varicella. Qui susciterà i pettegolezzi delle vicine, mentre Isaac cadrà nella trappola organizzata dalla moglie, tanto da iniziare ad avere dei rapporti intimi con lui. La vicinanza tra l’ex ancella ed il medico susciterà la gelosia del carpentiere.

Proprio quest’ultimo tenterà di mettere in guardia la Laguna dopo che Alvaro era stato coinvolto in una rissa con dei pericolosi ceffi. A tal proposito, il nuovo medico confesserà ad Elsa di essere entrato in un brutto giro di usura.

Isaac e Antolina litigheranno sempre più frequentemente a causa della presunta storia tra Alvaro ed Elsa (Alejandra Meco). Inoltre il Guerrero sarà esasperato dalle continue richieste della moglie ad impegnarsi a concepire un altro bambino.

A tal proposito, la Ramos pretenderà che suo marito trascuri il lavoro per andare a fare l’amore con lei al fine di procreare un figlio. Alla fine, l’uomo stufo sottolineerà ad Antolina (Maria Lima) di non averla mai amata.

Poi si recherà a trovare conforto dal suo amico Matias (Ivan Montes), dove gli dirà di non avere intenzione di vivere il resto dei suoi giorni insieme alla consorte, una donna che non ha mai desiderato. Ma la furba biondina continuerà a studiare dei modi per convincere il marito a piegarsi ai suoi voleri, tanto da confidarlo a Marcela.