Il Segreto, anticipazioni. Nella puntata del 20 febbraio Carmelo e Severo tendono un tranello allo stalker di Adela, Basilio.

Arrivano le anticipazioni de Il Segreto, soap opera di grande successo in onda su Canale 5. Nella puntata del 20 febbraio vedremo Carmelo e Severo cercare lo stalker di Adela, evaso da poco di prigione con l’obiettivo di vendicarsi della donna.

I due hanno deciso di salvare Adela e decidono di prendere loro Basilio per farsi finalmente giustizia. Per fare questo prepareranno un piano per incastrare l’uomo. Riusciranno i due a fermare Basilio?

Vediamo adesso più nel dettaglio la trama della puntata de Il Segreto del 20 febbraio.

Basilio è riuscito a evadere dal carcere in cui era stato rinchiuso dopo aver tentato di uccidere Adela in ospedale. Carmelo e Severo, venuti a conoscenza della fuga dello stalker, si sono messi subito sulle sue tracce.

Il sindaco e il suo amico hanno compreso di doversi fare giustizia da soli; non è infatti bastato consegnare Basilio alle forze dell’ordine ma è tempo di liberarsi personalmente di lui. Organizzano così un piano per poterlo incastrare e coglierlo di sorpresa. L’uomo, ignaro di averli alle calcagna, finirà per fare un passo falso.

Arrivato a Puente Viejo per vendicarsi di Adela, Basilio è quasi riuscito nel suo intento. Lo stalker ha sparato alla maestrae ha poi tentato di finirla mentre era in coma in ospedale. L’intervento di Carmelo ha evitato il peggio ma il terribile ex fidanzato di Leticia non ha nessuna intenzione di demordere.

Evaso dal carcere si prepara ad attaccare di nuovo la sua preda. Purtroppo per lui, il Leal e Severo sono in agguato. Lo troveranno nel bosco e gli punteranno le pistole contro, pronti a farsi giustizia da soli.