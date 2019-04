Anticipazioni Gomorra 4: Bologna e Londra “protagoniste” dei nuovi episodi

Anticipazioni Gomorra 4: due nuove ambientazioni nei prossimi episodi della serie targata Sky, mentre con l’allontanamento di Genny verso un altro tipo di affari, il ruolo di Patrizia diventerà sempre più forte.

Anticipazioni Gomorra 4 | Napoli, Londra e Bologna “protagoniste” nei due nuovi episodi Gomorra: ci sarà una serie di cambi di scenario negli episodi 3 e 4 della quarta stagione. Patrizia (Cristiana Dell’Anna) si allontana da Napoli per recarsi a Bologna mentre Genny (Salvatore Esposito) arriverà a Londra, entrambi per gestire alcuni affari. I due nuovi episodi della serie originale Sky – prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, nata da un’idea di Roberto Saviano e diretta da Francesca Comencini – saranno trasmessi in prima tv esclusiva venerdì 5 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Inoltre, saranno disponibili già dal mattino di venerdì anche su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su Now Tv.

Il terzo episodio si apre un anno dopo l’uscita di scena di Genny dal controllo diretto del territorio. Patrizia è saldamente alla guida del clan che rifornisce di cocaina il resto delle grandi famiglie criminali di Napoli: i Capaccio e i ragazzi di Forcella, guidati da Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna). Patrizia è oggi un boss amato a Secondigliano, ma in grado di usare il pugno di ferro quando necessario. Ma il suo destino è sempre più legato a quello del clan Levante…

La scelta del boss

Nel frattempo, Genny Savastano e il suo socio in affari Andrea Resta (Andrea Renzi) partono alla volta di Londra per acquisire la società che si occuperà dei lavori dell’aeroporto. Ma nella City un imprevisto costringerà Genny a rispolverare i suoi vecchi metodi criminali e a cercare un compromesso con se stesso, per salvare il futuro di legalità che sta cercando di costruire insieme ad Azzurra (Ivana Lotito) per il piccolo Pietro. Sospeso tra passato e futuro, Genny sarà quindi costretto a confrontarsi con i demoni mai sopiti della sua vecchia vita.