Andrea Damante: l’ex tronista di Uomini e donne condurrà il day-time della versione vip del talent show (che sarà guidato da Michelle Hunziker).

Tra gli appuntamenti più attesi della prossima stagione televisiva su Canale 5, c’è sicuramente Amici Vip, versione del celebre talent di Maria De Filippi che vedrà protagonisti personaggi famosi. Amici formato celebrità è atteso al debutto entro fine settembre: sarà una sfida in sei puntate, su canto e ballo, in onda probabilmente il lunedì. Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker, mentre il cast è ancora tutto da definire (ad oggi, le uniche notizie certe sono quelle riguardanti la conduttrice e i quattro ex allievi della scuola, Irama, Giordana Angi, Alberto Urso e Annalisa, che parteciperanno ai primi appuntamenti serali ma non saranno in gara).

Un’altra certezza sembra essere rappresentata dal conduttore del day-time del programma, individuato in Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne (era fidanzato con Giulia De Lellis).

Come riportato da “Comingsoon.it”, Damante, ora DJ (attualmente si trova in America per gli MTV Video Music Awards), racconterà le imprese dei concorrenti del talent in versione vip.

Si attende solo l’ufficialità, anche se c’è già un indizio “social”: la conduttrice di Amici Vip, Michelle Hunziker, sta seguendo da qualche giorno Damante su Instagram (segnale di un’imminente collaborazione).