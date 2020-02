Amici All Star, Maria De Filippi lancia il torneo degli ex di Amici

Amici All Star, Maria De Filippi lancia il torneo di Amici. Tra i concorrenti avremo un mix di ex allievi e sopratutto alcuni Big.

Novità in vista per Canale 5: Maria De Filippi lancia infatti Amici All Star, torneo tra gli ex allievi di Amici e alcuni suoi Big. Ne ha parlato la conduttrice ieri in conferenza stampa, spiegando anche come nasce questo programma.

Maria De Filippi ha presentato il nuovo format in conferenza stampa ieri, spiegando le motivazioni che hanno portato alla nascita dello stesso. “Le puntate erano nove e l’idea di dare le ultime tre nasce per quello“, dice la De Filippi.

La conduttrice fa riferimento sopratutto alla richiesta della rete di anticipare il serale di Amici 19. Con le 6 puntate previste per il serale, la trasmissione sarebbe finita troppo presto, per questo l’idea di allungarla con quest’altra competizione.

In relazione al funzionamento del nuovo torneo, la conduttrice spiega: “In quel caso i Big partirono dall’inizio del Serale, con l’eliminazione. Stavolta ci sarà un vincitore, una classifica, ma niente eliminazioni“.

Non sono stati fatti nomi ufficiali per quanto riguarda Amici All Star, anche se circolano le prime indiscrezioni a riguardo. Si parla infatti di Enrico Nigiotti, Alberto e Giordana e Michele Bravi. Tra i ballerini i più papabili sono Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira.