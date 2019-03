Amici di Maria De Filippi: la conduttrice ha svelato alcuni “indizi” sui nuovi direttori artistici (che saranno uomini e verranno svelati sabato 9 marzo).

Pur non potendo sbilanciarsi troppo, Maria De Filippi ha dato agli allievi delle anticipazioni sui prossimi direttori artistici di Amici 18, la cui identità deve rimanere segreta fino alla prossima puntata del sabato (ovvero del 9 marzo, in onda alle 14.10 su Canale 5). Come riportato da “Gossipetv”, i ragazzi hanno fatto molti nomi: Ermal Meta e Fabrizio Moro (i più gettonati), Tiziano Ferro e Marco Mengoni, Irama e Stash (già nel cast di quest’anno), Fabio Rovazzi e J-Ax.

Dopo aver confermato che il Serale di Amici 18 inizierà sabato 30 marzo, Maria De Filippi ha rivelato qualcosa in più sui nuovi coach: “Sarete divisi in due squadre. Ogni squadra avrà un direttore artistico. Sono due uomini. Sono due artisti che di musica e di danza capiscono molto”.

“Queen Mary” non ha però specificato se i due sono dei cantanti o dei ballerini, né la loro nazionalità o se hanno già partecipato in passato al Serale di Amici. L’unica certezza sembra essere l’assenza di Emma Marrone, nonostante siano circolate diverse voci sulla sua presenza nel talent che nel 2009 la lanciò al grande pubblico (tornandovi poi come direttrice artistica per tre volte: nel 2015, 2016 e 2017).