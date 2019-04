Anticipazioni Amici 18: Il Volo e Ornella Vanoni saranno ospiti del talent show condotto da Maria De Filippi.

Questa sera, sabato 13 aprile, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici 18. Come sempre, il talent di Maria De Filippi avrà grandi ospiti. Guest star di stasera saranno Il Volo, trio di tenori famoso in tutto il mondo, e Ornella Vanoni, una delle più grandi voci della musica italiana. Come riportato da Kontrokultura, Ornella Vanoni, reduce dallo straordinario successo di “Ora o mai più”, canterà assieme alla Squadra Blu capitanata da Ricky Martin. I ragazzi de Il Volo (Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto) duetteranno invece con i componenti della Squadra Bianca di Vittorio Grigolo.

Anticipazioni serale Amici sabato 13 aprile: via Giordana o Tish?

Dopo l’addio di Mowgly e Ludovica, un altro allievo dovrà salutare i suoi compagni e terminare l’avventura. Coloro che sono rimasti in gioco si ritroveranno a sfidarsi in una serie di prove. Soltanto al termine della puntata sarà reso nome il nome del ballerino o cantante eliminato. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che il terzo eliminato di Amici 2019 possa essere una tra Tish e Giordana (tra le favorite alla vittoria finale). Infatti, proprio quest’ultima si è offerta di sfidare la sua rivale. Non è però da escludere una sfida tra Jefeo e Alvis.