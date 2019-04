Anticipazioni Amici 18: Renato Zero sarà ospite del talent show condotto da Maria De Filippi. L’artista ha preparato una “prova folle” per i ragazzi.

Domani sera, sabato 20 aprile, andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici. Il talent show di Maria De Filippi avrà come ospite un grande della musica italiana: Renato Zero. L’artista romano ha inoltre pensato una “prova folle” per i ragazzi rimasti in gara.

Renato Zero sarà ospite di amici sette giorni dopo una battuta pungente rivolta da Loredana Bertè (giurata del programma) a Mameli: “Sembri Renato Zero quando si incensa da solo“. Si preannunciano quindi frecciatine tra i due big della musica nostrana, legati da un rapporto di “amore-odio” da tanti anni.

Amici 18, anticipazioni sabato 20 aprile: Umberto ballerà con la fidanzata

Nel daytime di Amici andato in onda su Real Time mercoledì 17 aprile, la produzione ha deciso di fare una sorpresa ad Umberto. Il ballerino della squadra bianca si è recato nella scuola come ogni mattina per fare le prove, ma è stato messo in sala relax e poi chiamato in una sala di danza. Ad aspettarlo c’era la sua fidanzata Louise, che gli è corsa incontro in lacrime.

Umberto ha raccontato più volte di essersi trasferito in Danimarca con la sua fidanzata che era anche la sua compagna di ballo nelle gare di latino. La sua lontananza lo faceva stare male, ma la produzione ha deciso di fare a entrambi un bel regalo. Dopo l’incontro tra i due, è entrata in sala Natalia Titova con gli assistenti. Per la prossima puntata Umberto dovrà ballare una coreografia di latino insieme alla sua ragazza.

Come riporta “Kontrokultura”, per il serale di sabato 20 aprile, Loredana Bertè ha assegnato due prove speciali ad alcuni concorrenti. Alberto e Mameli dovranno sfidarsi: il primo canterà Stavo pensando a te di Fabri Fibra e il secondo Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Il giudice speciale ha anche assegnato una comparata di ballo a Rafael e Vincenzo in cui vuole vedere la loro sensualità.