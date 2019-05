Anticipazioni Amici 18: Raffaella Carrà sarà ospite del talent show condotto da Maria De Filippi (ricambiando l’ospitata di “Queen Mary” in A raccontare Comincia Tu).

Sabato 11 maggio, andrà in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici. Il talent show di Maria De Filippi avrà come ospite un pezzo di storia della televisione italiana: Raffaella Carrà.

La “Raffa” nazionale ricambia così il “favore” a “Queen Mary”, ospite due settimane fa in A Raccontare Comincia Tu, programma di interviste condotto dalla Carrà su Rai 3, nel quale ha dialogato con numerosi ospiti di prestigio (tra i quali anche Rosario Fiorello, Sophia Loren e Paolo Sorrentino). Dopo tantissimi anni d’assenza, la Carrà tornerà dunque a calcare uno studio televisivo Mediaset, promettendo come sempre scintille. La showgirl sta vivendo a quasi 76 anni una seconda giovinezza, che l’ha inoltre avvicinata al mondo dei talent, visto che negli ultimi anni è stata tra i giudici The Voice of Italy e Forte Forte Forte.

Ora Raffaella sarà ospite ad Amici, pronta a ballare e cantare con gli allievi della Squadra Bianca e quelli della Blu. Maria De Filippi punta anche su di lei per vincere la “battaglia degli ascolti” con Ballando con le stelle, show di Rai 1 che sta ottenendo il favore del pubblico rispetto al talent di Canale 5.

I cui allievi sono rimasti orfani dei loro rispetti direttori artisti. Sabato scorso, infatti, sia Ricky Martin che Vittorio Grigolo hanno annunciato la conclusione del loro percorso all’interno della scuola.