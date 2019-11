Adrian: dopo il flop della scorsa stagione, stasera, giovedì 7 novembre, andrà in onda la prima delle ultime cinque puntate del progetto di Celentano (basato su show e cartoon).

Dopo infinite polemiche e la cancellazione dai palinsesti della scorsa stagione (gli ascolti calarono man mano dal 19 al 7%), Adriano Celentano torna stasera su Canale 5. Alle 21.20 di oggi, giovedì 7 novembre, andrà in onda infatti la prima delle ultime cinque puntate di Adrian, il progetto del molleggiato basato su uno show e un cartoon.

C’è grande attesa soprattutto per la possibile presenza sul palco dello stesso Celentano, che nella “prima parte” è intervenuto solo a brevi tratti negli show del teatro Camploy di Verona. Le anticipazioni prevedono per la prima puntata presenze importanti come Carlo Conti, Paolo Bonolis e Massimo Giletti. Stando a quanto rivelato da Novella 2000, nella serata di Canale 5, si vedrà anche Enrico Mentana. Molto attesa è anche la seconda parte del cartoon, graphic novel che si avvale di collaborazioni del calibro di Nicola Piovani per le musiche, del compianto Vincenzo Cerami per la supervisione dei testi, Milo Manara per i disegni e gli allievi della scuola di Alessandro Baricco.

Da capire se il cartone sarà trasmesso nella prima o della seconda parte della puntata, anche se potrebbe anche subentrare a spezzoni nel corso dell’intera serata. La musica farà da protagonista degli interi appuntamenti della Serie. Nei primi due episodi potrebbero vedersi le esibizioni di Luciano Ligabue ed Elisa.

Adrian, dove eravamo rimasti: abbandoni, “camei” di Calentano e polemiche sul cartoon

Non c’è nulla da fare. Quando appare in tv, Adriano Celentano fa sempre discutere critica e pubblico. Il progetto dello show è stato “falcidiato” da vari abbandoni, come quelli di Teo Teocoli, Michelle Hunziker e Ambra Angiolini.

A tenere in piedi le quattro puntate andate in onda sono stati soprattutto i “frati” Nino Frassica e Francesco Scali, oltre ai dialoghi tra Natalino Balasso “clochard” e l’ “anziano leghista” Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, con l’attrice Ilenia Pastorelli unica presenza femminile sul palco. Pochissime le apparizioni sul palco di Celentano, che si è esibito in un medley, si è “confessato” a Nino Frassica e ha assistito muto a un dialogo tra Natalino Balasso e Giovanni Storti.

Lo stesso “molleggiato” è protagonista del cartoon, ambientato in un futuro lontano, nel quale le persone sono costrette a una buia esistenza contraddistinta dall’omologazione e da una feroce dittatura. Toccherà al semplice orologiaio Adrian far sì che gli ideali di libertà e bellezza possano trionfare.

Un lavoratore che si trasforma in eroe, tra scene d’amore (in compagnia della bella Gilda, trasposizione animata della moglie Claudia Mori) e d’azione, che contengono molti tra i riferimenti cari ai fan di Celentano: dalla sua gioventù nella popolare via Gluck al suo vero lavoro come orologiaio, fino ad arrivare ai temi che da sempre affollano i suoi testi, come politica, ambiente, consumismo. Le polemiche non sono però mancate neanche nel cartoon. Intervenuto a una serata degli “amici dell’orologiaio”, il protagonista (mascherato dal giustiziere ribattezzato la “Volpe”) ha difeso due ragazze da un tentativo di stupro di gruppo.

Una frase rivolta alle ragazze dalla “Volpe” ha però fatto discutere: “Se aveste bevuto qualche bicchiere di meno avreste evitato l’approccio con dei tipi poco raccomandabili”. Parole apparse come sessiste, in una polemica successiva a quella sulla Napoli del 2068 vista come sede della “Mafia International”.