Google: ecco quali sono i principali corsi gratuiti per aumentare le competenze

Google: ecco quali sono i principali corsi offerti gratuitamente dal colosso dell’informatica per migliorare le proprie competenze digitali.

Da molti anni Google, ovvero il motore di ricerca web più famoso del mondo, è molto attento alla formazione digitale dei propri utenti, ai quali vengono offerti corsi gratuiti per migliorare le proprie competenze digitali. Tali corsi hanno inoltre lo scopo di agevolare non solo le persone, ma anche aiutare le aziende a trovare nuove opportunità di crescita per il proprio brand.

Questi corsi gratuiti sono offerti all’utenza nell’ambito dell’iniziativa educativa di Google, Digital Garage, con tanto di certificazione finale per contribuire a dare maggior autorevolezza alla formazione.

Corsi Google gratuiti: ecco i principali e gli obiettivi proposti

Digital marketing : avviare un’attività online, farsi trovare online dai clienti, promuovere un’attività con la pubblicità online, espandere un’attività in altri paesi ed entrare in contatto con i clienti sui dispositivi mobili;

: avviare un’attività online, farsi trovare online dai clienti, promuovere un’attività con la pubblicità online, espandere un’attività in altri paesi ed entrare in contatto con i clienti sui dispositivi mobili; Tecniche per parlare in pubblico : pianificare ed esporre presentazioni che catturino l’attenzione dei propri ascoltatori e portarli a sostenere il personale progetto oppure a motivare le persone;

: pianificare ed esporre presentazioni che catturino l’attenzione dei propri ascoltatori e portarli a sostenere il personale progetto oppure a motivare le persone; Storytelling e design : aiuterà a scoprire strumenti semplici come mappe mentali, storyboard e storytelling come supporto per coinvolgere le persone con le idee;

: aiuterà a scoprire strumenti semplici come mappe mentali, storyboard e storytelling come supporto per coinvolgere le persone con le idee; Comunicazione aziendale : creare e-mail, presentazioni o report chiari e ben strutturati;

: creare e-mail, presentazioni o report chiari e ben strutturati; Networking: letteralmente “creazione di una rete di contatti” anche tramite i social, utile sia se si sta gestendo un’azienda o cercando un lavoro.