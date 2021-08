Gomorra 5 subisce un “leak”: primo episodio è online su Telegram e TikTok

Gomorra 5: il primo episodio dell’ultima stagione della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano (che debutterà su Sky Atlantic a novembre) sta girando su Telegram e TikTok.

I fan di Gomorra 5 sono letteralmente impazziti dopo la condivisione del nuovo teaser sui social di Sky. La quinta e ultima stagione della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano andrà in onda a novembre su Sky Altantic. Tuttavia, a poche ore dal nuovo teaser, Gomorra 5 ha subito un “leak” su Telegram e TikTok, social network sui quali stanno già girando varie sequenze del primo episodio.

Episodi di pirateria sul web erano successi anche ad altre serie tv di fama mondiale, come ad esempio Il Trono di Spade.

Gomorra 5, le anticipazioni: Genny Savastano alla resa dei conti

Non solo il ritorno nella trama di Ciro l’Immortale (Marco D’Amore). I telespettatori sono curiosissimi di conoscere anche le sorti di Genny Savastano (Salvatore Esposito). Dopo lo scontro tra i Levante e Patrizia, Genny si è rifugiato in un bunker, braccato dalla polizia e senza più la moglie Azzurra (Ivana Lotito) e il figlio Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore.

L’unico alleato a sua disposizione resta il fantomatico ‘O Maestrale (Mimmo Borrelli), misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici sempre più agguerriti, con il ritorno dell’Immortale che molto probabilmente cambierà le carte in tavola…