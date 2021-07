Gomorra 5: Sky rilascia il primo trailer dell’ultima stagione [VIDEO]

Gomorra 5, anticipazioni. Sky rilascia il primo trailer dell’ultima stagione: Genny, alle soglie della guerra, scopre che Ciro è vivo.

Arrivano le ultime anticipazioni di Gomorra 5. Sky ha rilasciato, finalmente, il primo trailer ufficiale dell’ultima stagione, in cui, oltre a vedere le prime immagini, scopriamo che l’ultima serie andrà in onda a novembre.

I primi 5 episodi di Gomorra – Stagione finale e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L’Immortale. Gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini. Entrambi sono anche supervisori artistici.

Gomorra 5, l’ultima stagione al via a novembre su Sky.

Ci siamo, abbiamo finalmente una data per l’arrivo della quinta e ultima stagione di Gomorra. Nelle ultime ore, infatti, è stato rilasciato da Sky il trailer di Gomorra 5, in cui vediamo Genny Savastano scoprire che Ciro Di Marzio è ancora vivo.

Questa la sinossi del trailer: “Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia”.

Rileggi le ultime anticipazioni di Gomorra 5.