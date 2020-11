Gomorra 5: alcune scene saranno girate al Centro Direzionale di Napoli

Gomorra 5: alcune scene della quinta stagione (che dovrebbe andare in onda nel 2021 su Sky Atlantic) saranno girate al Centro Direzionale di Napoli.

Sale sempre di più l’attesa per Gomorra 5, l’ultima stagione della celeberrima serie tv targata Cattleya e Sky (che salvo sorprese dovrebbe andare in onda nel corso del 2021 su Sky Atlantic).

In queste ultime settimane il set è approdato a Napoli, dove sono previste (salvo sorprese legate al Covid 19) riprese tra i quartieri di Scampia, Ponticelli, il centro storico e il Lungomare (tra la Rotonda Diaz e viale Dohrn). Ma non solo. Come riporta “Fanpage”, Gomorra 5 si gira anche al Centro Direzionale. Nella sera del 26 e nella notte tra il 26 e il 27 novembre, i sottopassi della zona saranno chiusi e le linee bus deviate.

A garantire la sicurezza del set ci saranno gli agenti della Polizia Municipale che vigileranno sul dispositivo di traffico: saranno allertati anche i fruitori dei parcheggi Anm che si trovano sotto il Centro Direzionale.

In attesa di scoprire se Ciro l’Immortale (interpretato Marco D’Amore, tra l’altro regista degli ultimi cinque episodi) sarà di nuovo protagonista della trama, in primo piano ci saranno ancora le vicende di Genny Savastano (interpretato da Salvatore Esposito).